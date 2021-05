CSM Bucuresti a dat lovitura pe piata transferurilor

Jelena Grubisic a venit la CSM Bucuresti in 2015 si a facut parte din echipa care un an mai tarziu reusea sa cucereasca EHF Champions League, cel mai pretios trofeu din handbalul mondial la nivel de club!"Suntem deosebit de bucurosi si de multumiti de faptul ca Jelena Grubisic va continua sa joace pentru echipa noastra. Este o jucatoare cu experienta extraordinara, este o jucatoare matura si, in acelasi timp, este un adevarat model pentru toata lumea", a spus Remus Draganescu, coordonatorul compartimentului handbal de la CSM Bucuresti.Nascuta in 20 ianuarie 1987 la Zagreb, Jelena Grubisic a inceput handbalul de performanta la RK Lokomotiva Zagreb, unde a evoluat pana in anul 2009, cand a plecat la Krim Ljubljana. Dupa cinci sezoane petrecute la gruparea slovena, Jelena Grubisic a semnat cu formatia maghiara Gyori Audi ETO KC, unde a jucat pret de un sezon.In tricoul echipei CSM Bucuresti, jucatoarea croata a cucerit patru titluri de campioana, tot atatea Cupe ale Romaniei, trei Supercupe si, asa cum aminteam mai devreme, EHF Champions League.