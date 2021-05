Gyor, detinatoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, eliminata de Brest in semifinale

Brest a castigat cu 27-25, dupa 11-8 la pauza si 20-20 la finalul celor 60 de minute. S-au jucat doua reprize de prelungiri, 23-23, si au urmat aruncari de la 7 metri, pentru stabilirea castigatoarei. Una supriza, in fata multiplei campioane Gyor.A doua semifinala va avea loc intre Vipers - TSKA Moscova.Finalele pentru medalia de bronz si pentru trofeu vor avea loc in 30 mai. CSM Bucuresti a ratat dramatic sa se califice la Turneul Final Four, dupa 32-27 si 19-24 in sferturile cu TSKA Moscova.CSM a mai jucat de trei ori la Turneul F4, in 2016, cand a cucerit trofeul, 2017 si 2018, cand a incheiat cu medaliile de bronz.