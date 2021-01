Nationala feminina de handbal, in linie dreapta pentru Olimpiada. Planul pus la cale de noul selectioner si primele convocari

Selectionerul a convocat un lot largit de 23 de jucatoare:

''Avem in fata noastra un turneu preolimpic care este o sansa fantastica de a ne putea califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo si pentru lucrul acesta suntem datori sa fim la maximumul potentialului pe care il putem atinge in martie la acel turneu. Tocmai de aceea, echipa nationala a Romaniei se va intalni de doua ori pana la acel turneu preolimpic: in 2 februarie, atunci cand jucatoarele vor primi un set de documente foarte clare privind strategia noastra, a modului in care vom dori sa jucam si un set de documente scrise si video cu adversarii nostri. Toate aceste lucruri vor trebui studiate foarte bine de jucatoare, iar din 23 pana in 27 februarie, cand ne vom intalni pentru un cantonament cu antrenamente, sa avem o baza de la care plecam si sa folosim aceste patru zile intr-o eficienta maxima'', a spus antrenorul echipei CSM Bucuresti , care e si selectioner, citat de site-ul FRH ''Dupa luna februarie, noi, staff-ul tehnic, vom putea trage cateva concluzii asupra celor prezentate echipei, raspunsului echipei si asupra a ceea ce putem schimba, imbunatati, ca in martie, cand intalnim echipele in turneul preolimpic, sa avem o strategie cat se poate de clara. Acesta este obiectivul nostru: sa ne fie clar noua insine cum trebuie sa jucam in toate aspectele jocului. Toata atentia noastra se indreapta catre acest turneu preolimpic si a pregatirii lui. Imi doresc ca luna februarie sa o folosim foarte bine din toate punctele de vedere'', a mai spus Adrian Vasile, numit in functie la inceputul acestui an , in locul lui Bogdan Burcea.In luna martie (19-21), Romania va intalni, in Muntenegru, in cadrul turneului preolimpic, echipele tarii gazda, Norvegiei si Kazahstanului. Primele doua clasate se vor califica la JO 2020.portari: Denisa Dedu (CSM Bucuresti), Yuliya Dumanska (Podravka Koprivnica), Ana Maria Mazareanu (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), Diana Ciuca (SCM Ramnicu Valcea);extreme stanga: Ana Maria Iuganu (SCM Gloria Buzau), Nicoleta Dinca (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), Cristina Florica (SCM Ramnicu Valcea);interi stanga: Cristina Neagu (CSM Bucuresti), Gabriela Perianu (CSM Bucuresti), Bianca Bazaliu (CSM Bucuresti), Anca Polocoser (CS Minaur Baia Mare);centri: Cristina Laslo (CS Minaur Baia Mare), Eliza Buceschi (CS Rapid Bucuresti), Andreea Popa (CS Minaur Baia Mare), Laura Pristavita (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud);interi dreapta: Laura Popa (CS Rapid Bucuresti), Alina Ilie (SCM Gloria Buzau);extreme dreapta: Laura Moisa (CSM Bucuresti), Andra Moroianu (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud);pivoti: Crina Pintea (CSM Bucuresti), Raluca Bacaoanu (CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), Lorena Ostase (CSM Slatina), Alexandra Subtirica (SCM Gloria Buzau)