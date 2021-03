Selectionerul nationalei de handbal, deranjat de suspiciunile de blat la turneul preolimpic: "Nu comentez, ca o sa spun lucruri urate"

"Imi este un pic greu sa vorbesc din cauza gustului amar pe care il am din cauza dezamagirii si pe care l-am simtit la fete. Imi pare rau ca nu am putut sa le ajut mai mult, au muncit patru ani ca sa ajunga in situatia asta si este un vis fantastic sa poti sa ajungi la Jocurile Olimpice.E genul de competitie in care la un moment dat simti ca anumite lucruri scapa printre degete. Si inclusiv in meciul de astazi s-au intamplat astfel de lucruri, e un sentiment de 10% in care simti ca puteam sa facem mai bine. Conteaza foarte mult experienta la nivelul asta. Am tot respectul pentru toata implicarea si dedicarea pe care au avut-o fetele. Pentru grupa asta puternica am fost un pic in spate, dar am fost foarte aproape si asta este foarte important", a declarat Adrian Vasile. El s-a declarat deranjat de suspiciunile jucatoarelor din Norvegia ctonform carora Romania ar fi urmat sa se inteleaga cu Muntenegru pentru un scor la 5 goluri diferenta , astfel incat sa mearga impreuna la Jocurile Olimpice: "Cum sa comentez eu ce au spus norvegiencele ca am castiga 30-25? Romania a demonstrat ca are coloana vertebrala, ca respecta sportul, asa cum a facut-o si Muntenegru. Nu vreau sa comentez astfel de lucruri pentru ca o sa spun lucruri urate.Nu as vrea sa comentez arbitrajul de ieri, pentru ca a fost evident, iar astazi eliminarea Crinei Pintea nu am putut sa o vad foarte bine. Meciurile astea care au insemnatate ridicata nu au cum sa fie exacte, pentru ca este o mare presiune. Sunt meciuri cu incarcatura, trebuie sa ai si un pic de sansa, dar trebuie sa ai si multa experienta pentru astfel de meciuri".Adrian Vasile a precizat ca in partida cu Muntenegru isi reproseaza ca nu a schimbat mai devreme sistemul defensiv: "Ce-mi reprosez este ca ar fi trebuit sa schimb sistemul defensiv mult mai repede, este unul dintre lucrurile pe care mi le reprosez, ar fi trebuit sa o fac mai repede".In ciuda ratarii calificarii la Jocurile Olimpice, selectionerul a spus ca a descoperit foarte multe lucruri bune in cele doua meciuri din turneul preolimpic."Romania trebuie sa isi cultive foarte bine valorile, pentru ca avem foarte mult talent si valoare, trebuie sa muncim si mai mult si mai bine, trebuie sa credem in sansa noastra, sa vedem un pic in perspectiva apropo de ceea ce se intampla pana la urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice. Cred ca in momentul de fata Romania are un mix de jucatoare cu experienta si tinere foarte bun. In aceste doua meciuri sunt atat de multe lucruri bune pe care le-am vazut chiar daca necalificarea iti lasa un gust amar. Cred ca avem multe lucruri de unde alege dar si extrem de multa munca de facut", a mai spus Vasile.Nationala feminina de handbal a Romaniei a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, desi a invins echipa Muntenegrului cu scorul de 28-25 (15-15), duminica, in turneul preolimpic de la Podgorica. Pentru a se califica, Romania ar fi avut nevoie de o victorie la cel putin 5 goluri diferenta.In primul meci al turneului, Muntenegru a invins Norvegia cu 28-23, apoi Norvegia a intrecut Romania cu 29-24, iar in ultimul meci, Romania a dispus de Muntenegru cu 28-25.In clasamentul final, Muntenegru a ocupat primul loc, cu 2 puncte (+2), urmata de Norvegia, 2 puncte (0), si Romania, 2 puncte (-2). Primele doua clasate s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Citeste si: