Adi Vasile, inainte de returul cu TSKA:"Simt ca este momentul nostru!"

Duminica, "tigroaicele" intalnesc pe TSKA, in returul sferturilor, c are pleaca de la avantajul de cinci goluri obtinut de Neagu & co in prima mansa. CSM este la doar 60 de minute de calificarea in careul de asi al celei mai importante competitii handbalistele intercluburi de pe continent. La Bucuresti, elevele lui Adi Vasile s-au impus cu 32-27 in fata celor de la TSKA, iar duminica, de la ora 17.00, se joaca returul la Moscova.Inaintea plecarii in Rusia, antrenorul Adi Vasile a marturisit ca echipa sa nu se vede deja calificata in Final Four, in ciuda meciului bun facut in prima partida."Suntem pregatiti, avem o stare buna si dorinta de a incepe meciul si de a ne califica in Final Four. Avantajul de cinci goluri este important, dar este genul de avantaj care nu te poate linisti. Trebuie sa fim megaconcentrati si sa abordam meciul la victorie. Este bine ca am putut sa simtit pe pielea noastra cum joaca TSKA, partida va fi grea, echilibrata si dura. 60 de minute trebuie sa fim concentrati si sa jucam la intensitate maxima si psihic, si fizic. Am facut asta in prima repriza la Bucuresti. Ele speculeaza fiecare moment de relaxare sau deconectare al nostru. Marele secret al meciului: cat de bine vom putea separa, ca si concentrare, faza de atac si de aparare. Nu ma simt mai aproape de Final Four, sunt constient de ce ne asteapta, nu avem voie sa ne relaxam" - Adi Vasile, antrenor CSM Bucuresti.Tehnicianul spune ca munca din ultimii doi ani (avand in vedere ca sezonul trecut al Ligii Campionilor s-a oprit inainte sa se joace meciurile din sferturile de finala, din cauza pandemiei de Coronavirus) trebuie sa le aduca acum si satisfactie la nivel international."Simt ca este momentul nostru sa ne calificam in Final Four, de doi ani am muncit fix pentru acest punct al sezonului, avem experienta si valoarea sa intelegem cat de important este meciul si sper ca la final sa fim cei mai fericiti oameni, calificati in Final Four" - Adi Vasile, antrenor CSM Bucuresti.Sarbatorita zilei de ieri a fost Iulia Curea, antrenorul secund al "tigroaicelor". Fosta extrema stanga a implinit 39 de ani si si-a pus o dorinta in stransa legatura cu meciul de duminica."Le-am zis fetelor dorinta de ziua mea: sa castigam la Moscova si sa ne calificam in Final Four. Simtim presiunea, este atmosfera un pic mai incarcata, se simte nervozitatea, presiunea...ultimul Final Four a fost acum cativa ani si ne dorim cu totii sa ajungem acolo. Nu ne-am pregatit dinainte pentru petrecere, intai sa castigam, sa ajungem in F4, apoi cu siguranta vom petrece" - Iulia Curea, antrenor secund CSM Bucuresti.