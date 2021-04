Ce decizie a luat Nicusor Dan in legatura cu CSM Bucuresti

Directorul general al clubului din Capitala, Gabriela Szabo , a fost si este alaturi de echipa si traieste la intensitate maxima toate momentele langa "tigroaice"." N-am fost un om care si-a exteriorizat emotiile, nu le-am aratat niciodata celor din jur ce stari am, dar, de cand sunt la CSM, alaturi de echipa feminina de handbal, ma exteriorizez, sunt parte din echipa, fiecare succes al lor, este si succesul meu, fiecare insucces, este si al meu" - Gabriela Szabo, director general CSM Bucuresti Fosta mare campioana la atletism a subliniat importanta acestei perioade pentru elevele lui Adi Vasile si nu numai."Avem doua saptamani de foc, fetele au nevoie de sustinerea noastra! Toata Romania trebuie sa fie alaturi de ele. Ne dorim sa fim cei mai buni din Europa, sa fim mereu in Final Four, sa fim cei mai buni din Romania si sa fim un exemplu pentru cluburile din Romania" - Gabriela Szabo, director general CSM Bucuresti.CSM Bucuresti joaca maine, cu TSKA Moscova, in Sala Polivalenta, de la ora 17.00, mansa tur a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, iar duminica viitoare este programat returul, in Rusia."Totul este imprevizibil in handbalul de astazi. Fiecare echipa isi doreste sa castige, cel care prinde cea mai buna forma in ziua meciului si isi foloseste la maximum inteligenta tactica, castiga. Toate competitiile sunt pe viata si pe moarte" - Gabriela Szabo, director general CSM Bucuresti."M-au deranjat mesajele care au existat anul trecut in jurul clubului. Am avut intalniri de lucru cu actualul primar si i-am explicat ce brand puternic s-a construit la club si ca este nevoie de suport si sustinere. M" - Gabriela Szabo, director general CSM Bucuresti.Citeste si: