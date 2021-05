Muntenegru - Romania, "aranjament" pentru Euro? Nationala masculina de handbal, la un pas de o calificare istorica. A inceput meciul LIVETEXT

Inaintea ultimei etape, Suedia conduce grupa (10 puncte), urmata de Muntenegru (4 puncte), Romania si Kosovo, ambele cu cate 3 puncte. La turneul final se califica direct primele doua clasate, dar si patru dintre cele opt nationale clasate pe locurile trei in preliminarii, in functie de punctaj.Desfasurarea LIVE a meciului:*4-3 pentru Romania, de la 1-3.*1-1 in startul meciului, tricolorii au deschis scorul.*A inceput partida.Ar fi un "aranjament" in urma caruia muntenegrenii isi rezerva locul la Euro de pe locul al doilea, in timp ce Romania nu va mai putea pierde una din primele patru pozitii in ierarhia locurilor trei.In schimb, daca Suedia nu invinge Kosovo, lucrurile se complica pentru Romania, in special din cauza faptului ca tricolorii vor fi depasiti de kosovari la egalitate de puncte, ca urmare a rezultatelor directe nefavorabile.