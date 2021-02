Turneul preolimpic de handbal feminin bate la usa. Capitanul Cristina Neagu: "E o sansa unica, sa traim momentul"

"Este o sansa unica si fiecare trebuie sa traiasca clipa, nu te poti gandi ca mai ai timp, ca acum ai 24-25 de ani. Exista varianta ca aceasta sansa sa nu mai vina niciodata in viata, asa ca trebuie sa traim momentul, sa dam ce avem mai bun in acele zile in Muntenegru si sa mergem la Tokyo. Presiunea exista pe umerii mei, imi doresc mult sa ne calificam la JO, mai ales ca unele am muncit mult in acest ciclu olimpic prelungit. Avem o sansa enorma sa ne calificam la JO si trebuie sa fim foarte atenti si sa profitam de fiecare minut pe care-l avem la nationala", a afirmat Neagu.Interul stanga crede ca nu vor fi surprize majore in ceea ce priveste jocul adversarelor Romaniei de la turneul preolimpic."Stim cum joaca Norvegia si Muntenegru, de obicei echipele au un sistem pe care se bazeaza si schimba putine lucruri mai ales inaintea unor meciuri atat de importante. Este foarte clar ca intalnim adversari puternici, de Norvegia nu mai avem ce spune, iar in meciul cu Muntenegru, pe care noi il consideram decisiv pentru noi si pentru calificarea la JO, vom incerca sa facem totul cat mai bine. Nu credem ca jocul cu Norvegia este pierdut dinainte, in sport nu se stie niciodata ce se poate intampla. Noi incercam sa obtinem victorii in fiecare zi la acel turneu preolimpic. Suntem putini oameni din acest grup care am fost la o editie de JO si de aceea cred ca dorinta este foarte mare. Sper ca in Muntenegru sa fie toate lucrurile cum trebuie, sa se alinieze totul, sa avem si putin noroc si sa mergem la JO. Calificarea la Tokyo ar sterge tot ce am indurat in ultimul an si jumatate, accidentari, dureri, perioade grele, totul", a mentionat ea."Schimbarea de atitudine si o analiza buna a adversarilor ar putea fi plusul de care avem nevoie. Fetele trebuie sa inteleaga faptul ca asa cum te pregatesti la club, asa vii la nationala, timpul e scurt la lot, asa ca fiecare trebuie sa fie constienta ca munca de la echipa de club se va vedea la nationala in martie. Colegele mele ar trebui sa fie mai inflacarate la gandul ca ar putea ajunge la Olimpiada, eu am fost la 2 editii, stiu ce inseamna sa fii acolo. Ele ar trebui sa-si doreasca mai mult decat mine. Toata lumea trebuie sa plece cu gandul ca ne vom califica la JO", a adaugat Cristina Neagu.Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei efectueaza incepand de marti pana in 27 februarie un stagiu de pregatire in vederea participarii la turneul preolimpic din Muntenegru in absenta selectionerului Adrian Vasile, depistat pozitiv la coronavirus.De asemenea, de la aceasta actiune absenteaza si jucatoarele Denisa Dedu, Gabriela Perianu si Bianca Bazaliu, toate depistate pozitiv la COVID-19.Lotul Romaniei pentru actiunea din 23-27 februarie este format din urmatoarele 20 de jucatoare: Diana Ciuca (SCM Ramnicu Valcea), Elena Serban (Dunarea Braila), Daciana Hosu (SCM Ramnicu Vilcea) - portari, Raluca Bacaoanu (Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), Eliza Buceschi (CS Rapid ), Nicoleta Dinca (Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), Cristina Florica (SCM Ramnicu Valcea), Alina Ilie (Gloria Buzau), Ana Maria Iuganu (Gloria Buzau), Cristina Laslo (Minaur Baia Mare), Laura Moisa ( CSM Bucuresti ), Andra Moroianu (Gloria 2018 Bistrita-Nasaud), Cristina Neagu (CSM Bucuresti), Lorena Ostase (CSM Slatina), Gabriela Perianu (CSM Bucuresti), Crina Pintea (CSM Bucuresti), Anca Polocoser (Minaur Baia Mare), Andreea Popa (Minaur Baia Mare), Laura Popa (CS Rapid), Laura Pristavita (Gloria 2018 Bistrita-Nasaud).Reprezentativa Romaniei va participa intre 19 si 21 martie la turneul preolimpic din Muntenegru alaturi de Norvegia, echipa tarii gazda si inca selectionata din Asia. Primele doua clasate la acest turneu isi asigura participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.Citeste si: