"Ratarea calificarii la JO e o rana deschisa"

Romania a fost prezenta la toate editiile Campionatului Mondial de handbal, iar Adi Vasile si fetele sale nu vor sa strice istoria. Pentru asta, "tricolorele" trebuie sa treaca de Macedonia, prima confruntare fiind maine, in sala Dinamo (de la ora 18.00, in direct la TVR1), iar returul in deplasare, pe 21 aprilie." Incepem un nou drum, o noua lupta pentru viitorul nostru. Avem nevoie de o bucurie, ultimele 30 de zile nu au fost cele mai usor de indurat si avem nevoie de o rasplata. Avem sansa acestui baraj cu Macedonia, pe care il vom trata cu respect si seriozitate, si avem nevoie de aceasta bucurie pe care trebuie sa ne-o facem. Este tipul de meci pe care de multe ori lumea il priveste ca avand o favorita certa, iar pentru mine este foarte periculos, pentru ca nu cred niciodata ca lucrurile sunt scrise dinainte" - Adi Vasile, selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei." Plecam ca favorite, dar trebuie sa demonstram asta. Echipele puternice te fac si pe tine sa joci un handbal de calitate, dar atunci cand joci cu un adversar mai slab, risti sa intri in jocul lui si asta te poate costa. Vor fi 120 minute foarte importante, pe care trebuie sa le abordam ca si cum am juca cu o echipa de top" - Eliza Buceschi, componenta a nationalei de handbal a Romaniei.Nationala "tricolora" a fost la un pas de calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar ratarea acestui obiectiv inca isi pune amprenta asupra moralului fetelor." Am traversat o perioada grea dupa ratarea calificarii la JO, a fost o experienta neplacuta, dar am invatat foarte multe. Trebuie sa ne ridicam psihic si sa ne gandim doar la victoria cu Macedonia" - Yuliya Dumanska, componenta a nationalei de handbal a Romaniei." Suntem cu moralul afectat dupa turneul preolimpic si nu vom putea trece atat de usor peste acest insucces, dar este sansa noastra sa demonstram ca putem sa facem mai mult si ca meritam mai mult" - Eliza Buceschi, componenta a nationalei de handbal a Romaniei." E o mare suferinta faptul ca nu ne-am calificat la JO, exista o rana deschisa in noi...am fost tare aproape de a ne califica, dar avem de munca mult pentru acel putin care ne-a lipsit sa ajungem la Tokyo. Dupa turneu preolimpic putem lua multe plusuri si am inteles cat de mult conteaza acel 5% care ne-a lipsit sa mergem la JO" - Adi Vasile, selectionerul nationalei feminine de handbal a Romaniei.