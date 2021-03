Selectionerul nationalei de handbal, dupa esecul cu Norvegia: "Totul e la mana noastra". Portarita Denisa Dedu se plange de arbitraj

"Sunt trista pentru ca am pierdut, dar mandra de echipa mea, de felul cum ne-am luptat. Sunt dezamagita de arbitraj, normal nu comentez, dar cred ca totul a fost pentru Norvegia, cu situatii judecate diferit. E trist cand ti se pun piedici. Cristina Neagu cred ca mai avea putin si o urcau in tribune, nu i se dadea nimic, nici fault, nici 7 metri, iar ele aveau vreo 12.Stiam ca fiecare gol conteaza, au fost si greseli din partea noastra. Inca mai avem o sansa. Nu e nimic imposibil, vom da totul pe teren cu Muntenegru. Va fi greu, dar va fi implicare totala din partea noastra. Muntenegru are spirit, dar si noi avem, sper ca noi sa fim cele invingatoare", a declarat portarul Denisa Dedu.La randul sau, Adrian Vasile si-a laudat jucatoarele pentru spiritul de lupta si a facut referiri la meciul crucial cu Muntenegru."A fost o mare lupta a fetelor, sunt multumit de atitudinea lo. Nu am cedat, am incercat sa luptam 60 de minute. Pentru efortul fetelor si spiritul lor de lupta spun felicitari. Pentru mine, pasii aratati de fete astazi sunt un plus. Nu e un sentiment placut infrangerea la cinci goluri. Mai avem un meci si este crucial, am mare incredere in fete ca vom reusi sa ne calificam. Va fi un meci pe viata si pe moarte. Tot ce-mi doresc e ca Romania sa fie calificata, care va fi a doua echipa nu ma intereseaza. Totul e la mana noastra", a spus Adrian Vasile.Antrenorul nationalei nu a dorit sa comenteze arbitrajul, iar despre faptul ca in repriza secunda Cristina Neagu a aratat de mai multe ori nervozitate pe teren dupa decizii contestate de arbitraj, a spus doar atat: "Cele mai grele momente ca jucator sunt cand simti ca dai totul in teren, dar simti si ca se intampla anumite lucruri, care nu sunt usor de acceptat. Cristina e capitanul echipei si o mare patrioata". Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Podgorica, in primul meci din cele doua programate, de campioana europeana Norvegia, scor 29-24 (13-11) , in grupa 3 a turneului preolimpic. Duminica, tricolorele joaca cu Muntenegru si doar o victorie la cel putin cinci goluri diferenta le poate aduce calificarea la JO de la Tokyo.Vineri, in prima zi a grupei, Muntenegru a produs surpriza si a invins favorita la calificare, Norvegia, cu 28-23 (13-12), astfel ca dupa doua zile, Muntenegru si Norvegia au cate 2 puncte, iar Romania 0.In aceste conditii, meciul de duminica, dintre Muntenegru si Romania devine capital pentru calificare, fiind importanta si diferenta de scor la care tricolorele ar invinge, adica cel putin cinci.Primele doua clasate se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nationala Romaniei a mai participat de patru ori in istoria sa la Jocurile Olimpice, cu urmatoarele clasari: locul 4- in 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016.Cristina Neagu, capitanul nationalei tricolore, a participat la editiile JO din 2008 si 2016.Citeste si: