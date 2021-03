Ungaria merge la Olimpiada, nu si Romania. Cum s-au incheiat turneele de calificare la Tokyo

Turneele preolimpice au avut urmatoarea componenta: grupa 1 (in Spania) - Spania, Suedia, Argentina; grupa 2 (Ungaria): Rusia, Serbia, Kazahstan, Ungaria; grupa 3 (Muntenegru): Romania, Norvegia, Muntenegru. In grupa 3, Romania a pierdut cu Norvegia (24-29) si a invins Muntenegru (28-25) , iar Norvegia a cedat cu gazdele (23-28), astfel ca toate echipele au incheiat cu cate 2 puncte, insa Romania a ratat calificarea la golaveraj, avand nevoie de inca doua goluri in meciul cu Muntenegru pentru a fi la JO.Rezultatele complete in celelalte doua grupe sunt: Kazahstan - Ungaria 19-46, Rusia - Serbia 29-24, Spania - Suedia 28-28, Serbia - Ungaria 23-31, Suedia - Argentina 34-21, Rusia - Kazakhstan 33-26, Serbia - Kazakhstan 42-30, Argentina - Spania 16-31 si Ungaria- Rusia 23-29.La JO de la Tokyo s-au calificat echipele din Spania, Suedia (grupa 1), Rusia, Ungaria (2), Muntenegru si Norvegia (3).Acestea se alatura echipelor deja calificate, adica Japonia, Franta, Brazilia, Coreea de Sud, Angola si Olanda. Nationala Romaniei a mai participat de patru ori in istoria sa la Jocurile Olimpice, cu urmatoarele clasari: locul 4 - in 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016. Cristina Neagu , capitanul nationalei tricolore, a participat la editiile JO din 2008 si 2016, iar acum a ratat sansa de a participa la ultima Olimpiada din cariera, potrivit propriei declaratii.Jocurile Olimpice de la Tokyo, amanate un an din cauza pandemiei, se vor desfasura intre 23 iulie si 8 august.Citeste si: