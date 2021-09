Scor uluitor în campionatul de handbal din România: a plouat cu goluri

Dinamo Bucureşti s-a impus cu scorul de 46-37 (25-20), iar partida a contat pentru etapa a VII-a, fiind jucată în devans datorită calendarului din cupele europene al campioanei, informează News.ro.Dinamo Bucureşti este lider, cu trei partide câştigate şi 9 puncte în clasament, în timp ce Universitatea Cluj este pe locul 8, cu 3 puncte.Liga Naţională derulează etapa a III-a, între 15-24 septembrie.La meci au asistat foarte puțini spectatori. Pe pagina de facebook a clubului de handbal Dinamo s-a lansat un apel."Dragilor, suporteri și conducere, decideti ce îi doriti echipei pe care o iubiți! Ne-am intors in urmă cu 7-8 ani, atunci cand Dinamo juca cu o mână de oameni in tribună si cand doar voiam performanta, nu eram siguri că o putem obtine! Dinamo avea spirit, Dinamo avea atmosfera faina, Dinamo era ceva special! Hugo Descat, la intrebarea ce i-a placut la Dinamo, a raspuns: atmosfera din vestiar si cei mai frumosi suporteri!Meciul din CL este in mai putin de o saptamana, faceti ceva sa redevenim DINAMO!"