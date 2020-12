Nemtii au castigat Liga Campionilor si la handbal. FC Barcelona, invinsa din finala, a ratat al 10-lea trofeu din istorie

Conform agerpres.ro, THW Kiel si-a trecut in palmares al patrulea sau trofeu in Liga Campionilor, dupa cele din 2007, 2010 si 2012. Echipa germana a mai disputat patru finale, in 2000, 2008, 2009 si 2014.Barca este detinatoarea recordului de trofee in cea mai importanta competitie intercluburi (noua), pierzand trei finale contra unor formatii germane, in 2010 cu Kiel, in 2013 cu HSV Hamburg, iar acum din nou cu THW.THW Kiel a dominat finala sezonului precedent de la un capat la altul, catalanii avand o singura data avantaj pe tabela, 3-2. In prima repriza, THW a avut un avantaj maxim de patru goluri, 13-9, iar la pauza diferenta a fost de trei goluri, 19-16.Kiel a reusit in partea secunda sa se desprinda la cinci goluri la un moment dat, 25-20 si 26-21, dar Barca a redus din ecart, insa nu a reusit sa se apropie la mai putin de trei goluri, iar echipa germana s-a impus in cele din urma cu 33-28.Pentru invingatori au marcat Niclas Ekberg 8 goluri, Sander Sagosen 7 goluri, Steffen Weinhold 5, Rune Dahmke 5, Hendrik Pekeler 4, Patrick Wiencek 2, Harald Reinkind 1, Miha Zarabec 1.Aleix Gomez Abello a fost cel mai bun jucator al echipei antrenate de Xavi Pascual (fost selectioner al Romaniei), cu 10 goluri. Au mai inscris pentru catalani Dika Mem 4 goluri, Aitor Arino Bengoechea 4, Luka Cindric 3, Ludovic Fabregas 3, Aron Palmarsson 1, Timothey Nguessan 1, Raul Entrerrios Rodriguez 1, Thiagus Petrus Goncalves dos Santos 1.Finala a fost arbitrata de croatii Matija Gubica si Boris Milosevic.In meciul pentru locurile 3-4, Paris Saint-Germain Handball a dispus de Telekom Veszprem cu 31-26 (14-11).Citeste si: Nadia Comaneci, imaginea perfectiunii la 59 de ani. Poza cu care "Zeita de la Montreal" si-a dat pe spate admiratorii