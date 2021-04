Un super-antrenor se intoarce in Liga Nationala. A castigat Liga Campionilor cu o echipa romaneasca

Kim Rassmusen (48 ani) a fost nominalizat de Federatia Internationala de Handbal la titlul de antrenorul anului de trei ori (2013, 2014 si 2016). De-a lungul carierei sale, Kim Rassmusen a mai fost selectionerul echipelor Poloniei si Ungariei, cu natioanla poloneza jucand doua semifinale ale Campionatului Mondial (2013 si 2015). A mai pregatit echipele Lyngby HK, Stavsten IF, Roskilde Handbold, CSM Bucuresti si MKS Lublin.''Astept cu nerabdare sa ma alatur clubului. Este un proiect foarte interesant. Liga Romaniei va fi una foarte dificila anul viitor, cu multe echipe care se vor lupta pentru primele locuri. Imi plac aceste provocari, deci va fi foarte interesant. Atunci cand echipa mea joaca la capacitate maxima, am o satisfactie uriasa, mai ales cand avem o defensiva puternica, portari buni, contraatacuri bune, aceste lucruri imi dau satisfactie ca tot ce pregatim functioneaza, iar asta patrunde adanc in suflet si bucura'', a declarat Rasmussen.''Handbalul ofera atat de multe emotii, atat de mult tempo, atatea suisuri si coborasuri, intensitatea, duelul fizic din sport. Iubesc aceste lucruri, iubesc faptul ca iti poti arata emotiile, ca asta e permis in handbal. Iubesc totul despre handbal. Abia astept sa vad suporterii din Bistrita in sala, sper ca totul va fi deschis. Va fi un sezon bun si interesant, cu atat de multe echipe puternice in Romania, abia astept sa incep'', a mai spus tehnicianul danez.Rasmussen va fi al doilea antrenor danez din Liga Nationala in sezonul viitor, dupa ce Dunarea Braila a anuntat ca va fi pregatita de Morten Soubak, campion mondial in 2013 cu nationala Braziliei.Gloria s-a despartit la finalul lunii trecute de antrenorul Horatiu Pasca, din cauza rezultatelor modeste, in locul sau fiind numit interimar Radu Alexandru Moldovan.Echipa bistriteana ocupa locul 8 din 15 echipe la finalul turului, cu 21 de puncte (7 victorii si 7 esecuri).