S-a stabilit finala Ligii Campionilor la handbal feminin. Ce-a facut echipa care a eliminat-o pe CSM Bucuresti in sferturi

In prima semifinala, detinatoarea trofeului, Gyor ETO, a fost invinsa, cu 27-25, de Brest, fiind nevoie de doua reprize de prelungiri si aruncari de la 7 metri, iar in a doua, Vipers Kristiansand a trecut de TSKA Moscova, cu scorul de 33-30.Astfel, duminica, pentru medalia de bronz vor juca Gyor si TSKA Moscova, iar pentru trofeu se vor duela Brest si Vipers.CSM a mai jucat de trei ori la Turneul F4, in 2016, cand a cucerit trofeul, 2017 si 2018, cand a incheiat cu medaliile de bronz.