Se stiu primele doua semifinaliste din Liga Campionilor la handbal feminin

In mansa tur, Gyor s-a impus cu Buducnost cu scorul de 30-19, iar sambata a invins, pe teren propriu, cu 24-21, avand 54-40 la general.In alta disputa, Brest a invins in tur pe Metz, cu 34-24, iar in retur a remizat, 26-26, astfel ca are 60-50 la general si obtine inca un loc in semifinale.Tot sambata, in Rusia, Vipers a produs surpriza si a dispus de Rostov-Don, cu 34-27, iar returul se va juca duminica, tot pe terenul rusoaicelor.Tragerea la sorti a semifinalelor Ligii Campionilor la handbal feminin va avea loc in 13 aprilie, la Budapesta. Tot acolo va avea loc si Turneul Final Four, in 29 si 30 mai.