Singura satisfactie pentru Romania la Europeanul de handbal feminin. Jucatoarea care i-a luat fata Cristinei Neagu

Conform news.ro, voturile au fost deschise miercuri, pe site-ul competitiei, cu 40 de jucatoare nominalizate, cate cinci pentru fiecare post, plus cea mai buna aparatoare.Voturile vor include si preferintele fanilor in proportie de 40%, iar diferenta decizionala revine specialistilor EHF. Si MVP-ul Campionatului European va fi decis de expertii EHF.Voturile se vor inchide sambata seara, iar rezultatele vor fi anuntate duminica, in ultima zi a CE din Danemarca.Dupa multi ani in care a castigat distinctii individuale ca golgeter, cel mai bun inter stanga sau MVP-ul turneelor finale, capitanul nationalei Romaniei, Cristina Neagu , nu este nominalizata, ca urmare a unui turneu mai slab, in care a acuzat probleme medicale anterioare si forma precara de joc dupa ce a fost testata pozitiv la Covid-19.Astfel, Romania are o singura reprezentanta, pe Lorena Ostase, la categoria Cel mai bun pivot.Voturile se pot exprima la adresa: https://women2020.ehf-euro.com/about-ehf-euro/vote-for-the-all-star-team/Campionatul European se incheie duminica, dupa ce vineri vor avea loc semifinalele, intre Franta - Croatia si Norvegia - Danemarca, precum si meciul pentru locurile 5-6, intre Rusia - Olanda.Romania s-a clasat pe locul 12, cea mai slaba pozitie din istoria participarilor sale la Campionatul European.