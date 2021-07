Tragedie in lumea sportului. O fosta handbalista din echipa nationala a Romaniei a murit la doar 34 de ani

"Interul dreapta, nascut pe 6 noiembrie 1986 a facut junioratul la CSS Nr. 5, perioada in care a avut si selectii la lotul national al Romaniei.Dupa juniorat, inainte sa ajunga la Rapid a jucat la Corona Brasov. Rapidista din tata in fiica, visul ei era sa joace in culorile alb-visinii. In 2008 visul a devenit realitate si publicul ii striga numele in sala din Giulesti. Chiar daca si-a incheiat cariera la Zalau, Rapid a ramas echipa ei de suflet.In noaptea de 28-29 iunie, dupa eforturi indelungate de resuscitare, Katy s-a stins.A lasat in urma un copil, un sot, o sora, o mama si numerosi prieteni", a precizat clubul giulestean.Fosta sportiva va fi inmormanatata, joi, la Cimitirul Marcuta din Bucuresti.Mihaela Draghici. Foto: Facebook / Handbal Rapid Bucuresti