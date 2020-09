Minaur Baia Mare a transferat-o pe handbalista Karoline Helena de Souza, campioana mondiala in 2013 cu nationala Braziliei

Noua jucatoare de la Minaur s-a nascut in 24 aprilie 1990 la Paranagua (Brazilia), are 1,81 m si joaca pe postul de inter stanga. Ea va evolua la echipa baimareana cu numarul 11.Karoline a evoluat la AD Estrela de Guarulhos, apoi la UCS Caxias do Sul (2011), dupa care s-a transferat in Europa, la Siofok KC (2011-2012). A trecut apoi la Hypo Niederosterreich (2012-2013), TTH Holstebro (2013-2014), Nykobing Falster (2014-2016), Vaci NKSE (2016-2019) si Mosonmagyarovari KC SE (2019-2020).Are 53 de selectii in echipa nationala a Braziliei, cu care a cucerit titlul mondial in 2013 (Serbia). Are in palmares si doua medalii de aur la Campionatele Pan-Americane (2011 - Brazilia si 2015 - Cuba), precum si o medalie de aur la Campionatele Sud-Central Americane (2018 - Brazilia).