Esec dramatic pentru Minaur Baia Mare in tentativa de a castiga un trofeu european

Principalele marcatoare ale partidei au fost Blohm si Araujo, cate 6 goluri, pentru Minaur, respectiv Hagman 11 reusite, pentru Nantes.In cea de-a doua semifinala, Siofok a trecut de Ikast Herning, scor 36-34, dupa prelungiri.Duminica sunt programate finalele pentru medalii. Siofok vs Nantes, pentru titlul de campioana si Minaur vs Herning pentru locul trei.Minaur Baia Mare evolueaza in premiera in faza finala a EHF European League.