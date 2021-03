Rasturnare de situatie in cazul Cristinei Neagu, acuzata ca a incercat sa blatuiasca meciul cu Muntenegru

Conform news.ro, la scurt timp, Radicevici a reactionat la articolele din presa, publicand un mesaj pe pagina sa de Facebook : "Dragii mei prieteni si fani. Am incercat intotdeauna sa fiu un exemplu de sportivitate. Stiu foarte bine ca si Cristina Neagu este la fel ca mine. Astazi, jurnalistii au incercat sa faca un scandal din nimic. Mi-au pus in gura vorbe pe care nu le-am rostit niciodata. Suntem si vom fi prietene. Niciun jurnalist nu poate sa strice asta"."Sportul se joaca pe teren. Terenul este locul unde victoriile si infrangerile se succed si doar acela este locul unde trebuie sa se intample asta. Cred ca dupa atatia ani de cariera la cel mai inalt nivel, ma cunoasteti deja si stiti ca ma feresc de polemici si imi vad cu seriozitate de cariera pe care mi-am construit-o cu extrem de multa munca si chiar sacrificii. De fiecare data cand intru pe teren, joc pana la ultima farama de energie, lucru care s-a intamplat si la turneul preolimpic in care am luptat alaturi de Romania pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Iubesc si respect sportul pe care il practic si cred ca fair play-ul ma defineste. Iar lucrul asta va ramane neschimbat", a spus Neagu."Este regretabil faptul ca imaginea unei jucatoare de talia Cristinei Neagu este afectata in felul acesta. Cristina este o adevarata campioana, care s-a luptat pana in ultima secunda pentru calificare, intr-un meci in care a fost evident ca nu era vorba de nimic altceva decat de o competitie intre profesionisti de cea mai inalta clasa. Cristina si-a pus de multe ori in pericol chiar si sanatatea, mereu pentru acelasi vis, ca steagul Romaniei sa fie reprezentat cu cinste. Perpetuarea unei informatii neverificate ii afecteaza grav imaginea si rugam toate institutiile media care au preluat aceasta informatie sa isi ceara scuze public fata de singura sportiva care a fost numita de patru ori cea mai buna handbalista a lumii", a declarat, la randul lui, presedintele FR Handbal, Alexandru Dedu. Cristina Varzaru , secretar general FRH, este convinsa ca informatiile publicate de presa din Muntenegru nu sunt adevarate: "Am jucat langa Cristina si am impartit aceeasi camera la echipa nationala. Nu pot pune semnul egalitatii intre ea si nicio alta jucatoare. Un exemplu de profesionist suta la suta, de munca si respect pentru handbal si tot ceea ce tine de fenomen. M-a inspirat si m-a motivat si atunci, continua sa o faca si acum. Nici nu era nevoie sa vorbesc cu ea ca sa stiu ca asa ceva nu poate fi adevarat. Din pacate, traim intr-o lume a rastalmacitului cuvintelor si a scandalurilor. Imi pare enorm de rau ca si Cris trece prin asta acum. Nu e deloc fair!"Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, duminica, la Podgorica, reprezentativa Muntenegrului, scor 28-25 (15-15), in grupa 3 a turneului preolimpic, insa a ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo la golaveraj.Tricolorele au inregistrat doar un esec la turneul de la Podgorica, 24-29 cu Norvegia, si au invins Muntenegu, dar rateaza Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde vor ajunge adversarele lor din aceasta grupa.Citeste si: