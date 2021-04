Prima reactie a Cristinei Neagu dupa ce s-a retras de la nationala

"Vine o pauza pentru mine. Cel mai probabil, nu o sa joc la nationala in 2021. Sper sa am mai multa energie la anul, sa fiu mai motivata.Am acumulat oboseala fizica, psihica, am avut parte de cateva accidentari in ultimul an si cred ca e un moment bun sa ma odihnesc, apoi sa revin cu dorinte noi. De la anul voi continua sa joc la nationala, vreau sa merg la Jocurile Olimpice.Sunt calificari pentru Euro de la anul, e Campionatul Mondial! Nicio echipa nu trebuie sa depinda de o jucatoare! Fetele vor invata sa joace si fara mine.Nu vorbim de o retragere definitiva, e ceva temporar. Am nevoie doar de o pauza, am nevoie sa-mi incarc bateriile.Daca o sa fiu sanatoasa si voi conntinua sa joc pentru echipa de club, cu siguranta ma voi intoarce si la nationala. Daca ne calificam la Tokyo, era posibil sa vorbim despre o retragere definitiva de la nationala.Imi doresc o altfel de iesire din handbal. La Paris, in 2024, deja o sa am 36 de ani. Dar, mai e mult pana acolo, imi doresc sa fiu sanatoasa", a declarat interul stanga, aseara, la revenirea tricolorelor din Macedonia de Nord.