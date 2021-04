De ce a vrut Cristina Neagu sa se retraga de la echipa nationala

Ea nu exclude ca pe viitor sa faca o pauza de la nationala Romaniei: "Da, m-am gandit, mai ales dupa ce am ratat calificarea la Jocurile Olimpice, ca poate ar fi bine sa fac o pauza. Nu neaparat sa ma retrag definitiv de la echipa nationala, dar ca ar fi bine sa fac o pauza. Exista aceasta posibilitate ca in viitorul apropiat sa fac o pauza de la echipa nationala", a marturisit Neagu, conform telekomsport.ro. Despre motivele care ar forta-o sa ia o astfel de decizie, Neagu a spus: "Oboseala in primul rand fizica si aceste probleme care sunt, pe care nu pot sa le neg, din punct de vedere fizic, isi spun cuvantul la un moment dat. Exista si aceasta oboseala psihica, nu pot sa o ascund, dar stiu ca dupa o perioada, cand o sa ma simt din nou bine, o sa imi doresc sa fiu la echipa nationala. Echipa asta nationala face parte din mine si, cel mai frumos sentiment pe care il pot trai pe terenul de handbal este atunci cand joc la echipa nationala", a explicat Cristina.