Nationala de handbal fara Cristina Neagu? Ce crede selectionerul ca va face cea mai buna jucatoare a lumii

Dincolo de esecul din turneul preolimpic, nationala o poate pierde si pe cea mai buna jucatoare a ei. Cristina Neagu (32 de ani), liderul nationalei feminine de handbal, a declarat ca sansele sa participe si la urmatoarea editie a Jocurilor Olimpice, cea din anul 2024, sunt mici.Cu toate acestea, selectionerul Adi Vasile spera sa o faca sa se razgandeasca."De ce nu sa nu o mai vad in lot? De ce sa n-o mai vad si pentru Paris (n.r. editia din 2024 a Jocurilor Olimpice)? E important sa fie sanatoasa, cred ca si peste trei ani va fi aceeasi jucatoare buna. Peste trei ani poate fi la echipa nationala, a demonstrat cat tine la echipa nationala si e un adevarat capitan. Ea marcheaza multe goluri, da multe pase decisive, creeaza spatii, dar si colegele ei muncesc pentru ea. Ne place sa urcam pe cineva pe un piedestal, dar si sa-l rastignim apoi. Trebuie sa muncim in handbalul romanesc al naibii de mult si al naibii de bine, astfel ca peste trei ani sa gasim un nucleu mai mare de jucatoare care sa-si aduca aportul, asa cum este Cristina Neagu", a spus Adi Vasile, conform gsp.ro.