VIDEO O handbalista de la campioana Romaniei si-a lansat prima piesa muzicala. Toata echipa apare in videoclip

Melodia are titlul "I'm gonna win" (voi castiga), a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook . ''Kiki nu este fermecatoare doar pe terenul de joc, este super talentata si ca interpreta'', se precizeaza in comunicat, conform agerpres.ro.Producatoarea clipului video este nimeni alta decat spaniola Mireya Gonzalez Alvarez, interul dreapta al echipei valcene, care are licenta in comunicare audiovizuala si multimedia.Kristina Liscevic a realizat acest single in colaborare cu casa de discuri Lee Music, sarboaica fiind autoarea versurilor si avand o contributie la compunerea muzicii.Colegele sale de la SCM Ramnicu Valcea apar si ele in videoclip, realizand impreuna o coregrafie.