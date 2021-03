Ce echipa va pregati Oana Manea, fostul pivot al nationalei de handbal feminin

"Handbalul nu vrea sa se lase de mine. Am ales sa vin la Dobroesti pentru ca e o echipa de juniore, e cu totul altceva, sunt fete care sunt deja initiate si au o alta experienta. Si este o provocare pentru mine. Incerc sa implementez foarte multe lucrate la senioare. Imi doresc sa dau tot ce stiu despre handbal si sa le vad pe teren ca le practica.", a declarat Oana Manea, la Telekom Sport.Oana Manea a fost intrebata despre ce crede ca va descoperi in noua sa cariera. "Posibil, acum depinde ele si eu incerc sa dau tot ce stiu despre handbal si nu numai la pivoti. Probabil imi doresc foarte mult de la ele si ma enervez pentru ca am jucat atatia ani handbal de inalta perfrormanta si d-aia vad lucrurile prea inalte pentru nivelul lor", a mai spus fosta handbalista.Oana Manea a evoluat timp de 12 ani la CS Oltchim Valcea si a mai jucat pentru RK Krim si CSM Bucuresti . Pentru echipa nationala de handbal a Romaniei Oana are 193 de aparitii si 433 de goluri.CITESTE SI: