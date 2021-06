Una dintre vedetele de la CSM Bucuresti, ravasitoare in costum de baie la plaja FOTO

Elizabeth Omoregie (24 de ani), una dintre cele mai frumoase jucatoare din echipa isi petrece vacanta intr-un loc cu mult soare, de unde isi rasfata fanii cu fotografii minunate.Sportiva, care este foarte active pe retelele sociale, este pe jumatate nigeriana si pe jumatate bulgara, s-a nascut in Atena si are si cetatenie slovena, pentru ca a jucat la Krim Ljublijana in perioada 2014-2018.Ea a venit la CSM Bucuresti in 2018.