Performanta uriasa pentru Cristina Neagu. E prima handbalista care reuseste asta in istoria Campionatului European

Neagu a marcat golul sau cu numarul 250 in meciul cu Norvegia, luni seara, in Grupa D a competitiei, pierdut de Romania cu 20-28. Interul stanga al nationalei Romaniei a inceput Europeanul din Danemarca avand un total de 237 de goluri, iar acum contabilizeaza 253.La EURO 2018, Neagu a devenit golghetera all-time a Campionatului European, doborand recordul care apartinea unguroaicei Agnes Farkas, de 205 goluri (intre 1994 si 2002). Performanta romancei (golul 206) a fost inregistrata in timpul meciului cu Germania, castigat cu 29-24 de Romania.Neagu (32 ani), desemnata cea mai buna handbalista a lumii de catre IHF in 2010, 2015, 2016 si 2018, nu se afla in cea mai buna forma la EURO 2020, dupa ce a fost infectata cu COVID-19 luna trecuta.Cristina Neagu are totusi cea mai rapida aruncare din turneu, cu o viteza de 129 km/h, este a doua in topul paselor, cu 615, dupa coechipiera sa Cristina Laslo (624), are cele mai multe assist-uri din turneu (18), puncte (goluri+assist-uri), la egalitate cu Nora Mork (34), fiind si golghetera nationalei Romaniei in Danemarca, totalizand 16 goluri din 46 de aruncari (procentaj de doar 35%).Citeste si: Nationala feminina de handbal a pierdut cu Norvegia la Euro, dar si-a recastigat sperantele. Tricolorele s-au predat in ultimele 15 minute