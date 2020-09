Potaissa Turda si HCDS Constanta au ratat calificarea in grupele EHF European League la handbal masculin

Potaissa Turda a fost invinsa de francezii de la Fenix Toulouse cu scorul de 31-27 (17-12). In mansa tur, cele doua echipe au remizat, scor scor 35-35 (17-15), astfel ca in grupe se califica Fenix Toulouse.In cealalta partida, HCDS Constanta a cedat cu scorul de 21-22 (12-10). In tur, a fost de asemenea egalitate, scor 27-27 (14-16), astfel ca portughezii ajung in faza grupelor.In primul tur al EHF EL, Potaissa a eliminat croatii de la HRK Gorica, 56-53 la general, iar HCDS Constanta a trecut de echipa rusa HC Victor, cu 54-45 la general.In EHF EL, Romania mai este reprezentata doar de Dinamo Bucuresti, repartizata direct in faza grupelor.