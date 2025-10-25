Primele sanctiuni dupa scandalul de rasism din handbalul romanesc: Tadici acuza o inscenare

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal a luat primele masuri dupa scandalul de rasism de la meciul dintre Zalau si Baia Mare, din campionatul feminin.

Potrivit celor de la ProSport, oficialii FRH au decis amendarea clubului din Zalau cu suma de doua mii de lei si sanctionarea cu disputarea a trei meciuri de pe teren propriu fara spectatori in tribune.

Antrenorul celor de la HC Zalau a anuntat deja ca va face recurs la aceasta hotarare, acuzand o conspiratie impotriva formatiei sale.

"Spre deosebire de HCM Baia Mare, HC Zalau merge pe Regulamentele si Statutul Federatiei Romane de Handbal, inclusiv Regulamentul Disciplinar. Astfel, vom face recurs la Comisia de Apel, achitam si taxa de 1.000 de lei prevazuta de regulament. Iar dupa sedinta de marti a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii vom vedea care sunt urmatoarele cai de atac la aceasta inscenare. Ar insemna ca toate competitiile sportive sa se desfasoare fara public sau sa-i punem plasture la gura ca sa stea ca la biserica", a spus Tadici, scrie sursa citata.

Jucatoarea franceza Allison Pineau a sustinut ca a fost victima unor scandari rasiste la meciul dintre Zalau si Baia Mare, din liga feminina.

Ulterior, cei de la Baia Mare au precizat ca si brazilianca Alexandra Do Nascimento a fost supusa aceluiasi tratament de o parte a publicului prezent in sala din Zalau.

