Primele sanctiuni dupa scandalul de rasism din handbalul romanesc: Tadici acuza o inscenare

Luni, 15 Februarie 2016, ora 19:11
2844 citiri
Primele sanctiuni dupa scandalul de rasism din handbalul romanesc: Tadici acuza o inscenare
Foto: Facebook/ HCM Baia Mare

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Handbal a luat primele masuri dupa scandalul de rasism de la meciul dintre Zalau si Baia Mare, din campionatul feminin.

Potrivit celor de la ProSport, oficialii FRH au decis amendarea clubului din Zalau cu suma de doua mii de lei si sanctionarea cu disputarea a trei meciuri de pe teren propriu fara spectatori in tribune.

Antrenorul celor de la HC Zalau a anuntat deja ca va face recurs la aceasta hotarare, acuzand o conspiratie impotriva formatiei sale.

"Spre deosebire de HCM Baia Mare, HC Zalau merge pe Regulamentele si Statutul Federatiei Romane de Handbal, inclusiv Regulamentul Disciplinar. Astfel, vom face recurs la Comisia de Apel, achitam si taxa de 1.000 de lei prevazuta de regulament. Iar dupa sedinta de marti a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii vom vedea care sunt urmatoarele cai de atac la aceasta inscenare. Ar insemna ca toate competitiile sportive sa se desfasoare fara public sau sa-i punem plasture la gura ca sa stea ca la biserica", a spus Tadici, scrie sursa citata.

Jucatoarea franceza Allison Pineau a sustinut ca a fost victima unor scandari rasiste la meciul dintre Zalau si Baia Mare, din liga feminina.

Ulterior, cei de la Baia Mare au precizat ca si brazilianca Alexandra Do Nascimento a fost supusa aceluiasi tratament de o parte a publicului prezent in sala din Zalau.

Zvonurile despre mobilizare, demontate de Bolojan: „Este exclus ca România să intre în război” VIDEO
Zvonurile despre mobilizare, demontate de Bolojan: „Este exclus ca România să intre în război” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a declarat că România nu intenționează să participe la vreun conflict militar și că țara noastră nu generează tensiuni în regiune. Prim-ministrul a spus că...
România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan
România ar putea deveni prima țară din Europa de Est care dezvoltă o inimă artificială complet implantabilă. Explicațiile lui Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a discutat cu echipa din spatele unui proiect medical inovator, cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, dezvoltată de un grup...
#scandal rasism handbal Romania, #sanctiuni rasism handbal, #Pineau rasism handbal , #stiri handbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura primita de Simona Halep! Americanii: minus 18.000.000$
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Taci, ma!". Adrian Mutu l-a facut "praf", dupa ce a vazut ca i-a pronuntat numele lui Cristi Chivu

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Își pierde Manchester United căpitanul? Anunțul făcut astăzi
  2. Pierde Sava postul de titular la Udinese? Ce s-a întâmplat în meciul cu Lecce
  3. Victorie mare pentru echipa din România în grupele Ligii Campionilor
  4. Bergodi, debut la U Cluj. Meciul cu Oțelul, decis de VAR
  5. „L-am dat afară din echipă pentru că paria!”. Mutu, dezvăluiri explozive despre fotbalistul ce joacă acum în Liga 1
  6. Simona Halep a primit lovitura: a pierdut 18 milioane de dolari
  7. Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
  8. Italienii l-au văzut pe Chivu și au observat imediat: ”S-a târăt ca o cârpă”
  9. ”Furată” din nou? Sabrina Voinea nu-și explică locul ocupat la Mondiale: ”Patru? De ce?”
  10. Eșec neașteptat pentru jucătoarea din România. Cât de aproape a fost de semifinale