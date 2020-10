Probleme in paradis. "CSM Bucuresti traverseaza cea mai grea perioada a existentei sale". Ce se intampla cu echipa Primariei Capitalei

"Clubul Sportiv Municipal Bucuresti traverseaza poate cea mai grea perioada a existentei sale. Perioada de criza a debutat in februarie anul trecut, in momentul in care bugetul Primariei Municipiului Bucuresti, principalul finantator al clubului, a fost redus. Nimeni nu isi poate inchipui eforturile pe care conducerea CSM Bucuresti le-a facut pentru a tine sub control situatia, care a cunoscut o noua etapa dificila odata cu declansarea pandemiei la inceputul acestui an...Nu putem face niciun fel de comparatie intre ultimii doi ani, care au fost infernali, si restul din istoria de 13 ani a Clubului Sportiv Municipal Bucuresti. Cu toate acestea avem constiinta impacata ca am facut tot ce a depins de noi ca lucrurile sa mearga pe fagasul normal. Au fost luate decizii foarte grele pentru ca echipa feminina de handbal, portdrapelul clubului, sa isi continue activitatea. Am renuntat la echipa feminina de volei, cea care ne-a adus atat de multe bucurii, la cea masculina de volei, dar si la formatia de rugby seniori a clubului nostru", a scris Szabo, marti, pe pagina sa de Facebook Ea afirma ca este tinta unor atacuri nejustificate in ceea ce priveste situatia financiara a clubului: "Imi pare rau ca in aceste vremuri tulburi pe care le traim cu totii trebuie sa fac fata in plus unor josnicii fara margini, unor acuze bolnave, unor inventii venite din partea unor minti incapabile sa inteleaga ceva din ceea ce se petrece in jurul lor.Nu este prima oara cand citesc si ma minunez de ceea ce se scrie despre mine, despre acuzele gratuite care mi se aduc, mie un om care a facut atat de multe pentru sportul romanesc si pentru Romania, un om care se afla la conducerea unuia dintre cele mai respectate cluburi sportive din Romania, un club pe care incerc alaturi de colegii mei sa il gestionez cat mai sanatos posibil intr-o perioada in care sportul nu mai reprezinta o prioritate decat pentru cei care iubesc cu adevarat acest fenomen".Szabo spune ca restantele financiare catre sportivi nu sunt rezultatul erorilor sale."In van insa... Restantele financiare cu care se confrunta intreg clubul, nu doar echipa feminina de handbal, restante financiare care exista, nu le-am negat vreodata, nu sunt insa rezultatul erorilor mele si ale colegilor mei, ci al vremurilor pe care, din pacate, le traversam. Protestul echipei feminine de handbal din weekend poate fi inteles, chiar daca nu suntem de acord cu el. Nu voi intelege insa niciodata de ce unii oameni cauta permanent motive doar pentru a lovi in mine cu marsavie, cu o lipsa de respect cu care nu sunt tratati nici macar infractorii de drept comun", a mai spus Szabo.Presedinta CSM Bucuresti acuza jignirile la care este supusa din cauza crizei financiare prin care trece clubul."Sunt acuzata de un fost angajat al clubului, care si-a facut un obicei de a ma jigni in permanenta in ultimii doi ani, ca, citez, 'Szabo nici nu-si da seama ca s-a sters la fund cu prestigiul acestui club'. Asemenea afirmatii facute in spatiul public nu pot fi catalogate. Asemenea afirmatii nu pot veni decat dintr-o ura primitiva, dintr-un sentiment de inferioritate, dintr-o carenta de comportament ce nu va putea fi vreodata corijata. Ne uram zi de zi sa fim mai buni, mai intelegatori, dar multi dintre noi procedeaza exact pe dos. Rautatea, mitocania, agresivitatea fizica si verbala au ajuns calitati de baza ale celor care vor sa iasa din anonimat, din glodul cotidianului. Pacat...", a mai scris Gabriela Szabo.La meciul cu Ferencvaros, de duminica, din Liga Campionilor, castigat cu 25-19, componentele echipei CSM Bucuresti au protestat fata de restantele financiare, intrand pe teren cu tricouri albe pe care scria "Respectati-ne munca!", "Respectati-va promisiunile!".