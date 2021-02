Probleme uriase pentru CSM Bucuresti inaintea derby-ului cu SCM Rm. Valcea. Cinci handbaliste si antrenorul Adi Vasile au Covid

Ea a precizat ca se afla in contact cu DSP Bucuresti si reprezentantii Federatiei Romane de Handbal, si ca deocamdata nu se stie daca meciul de miercuri cu SCM Ramnicu Valcea va fi amanat."Luni au fost efectuate teste si sase au iesit, din nefericire, pozitive. De o ora si ceva comunicam cu DSP Bucuresti si cu federatia si asteptam si noi niste clarificari in ceea ce priveste partida de maine", a declarat Szabo.CITESTE SI: Transfer de senzatie pentru o handbalista de baza a nationalei Romaniei. La ce super-echipa va juca CSM Bucuresti a efectuat luni teste RT-PCR in cadrul lotului echipei feminine de handbal in urma carora au fost depistate sase persoane pozitive. Testele au fost efectuate in perspectiva deplasarii echipei de handbal la Sfantu Gheorghe, acolo unde joi este programata confruntarea cu SCM Ramnicu Valcea din Liga Florilor MOL.Clubul bucurestean precizeaza ca jucatoarele si membrii staff-ul tehnic nu s-au intalnit in ultimele zile, de la revenirea de la Metz, de sambata, acolo unde CSM Bucuresti a disputat ultimul meci din faza grupelor DELO EHF Champions League.Citeste si: