Handbalistele de la Ramnicu Valcea, spulberate pe teren propriu in Liga Campionilor. Sansele de calificare in play-off

Principalele marcatoare ale gazdelor au fost Elghaoui 7 goluri si Liscevici 4, iar pentru CSKA s-a remarcat Sudakova, cu 7 reusite.In celelalte meciuri ale etapei a 12-a s-au inregistrat rezultatele: Borussia - Podravka 32-31, Gyor ETO - Brest Bretagne 27-27 si Buducnost - Odense 27-24.Astfel, clasamentul este condus de Gyor ETO, in continuare neinvinsa, cu 18 puncte, urmata de CSKA 17, Brest 16, Odense 13, Buducnost 10, SCM Ramnicu Valcea 4, Borussia 4 si Podravka 2. In sferturile de finala se califica direct doar primele doua clasate, in timp ce locurile 3-6 vor disputa un play-off.SCM mai are de jucat restantele cu Borussia, din etapele a 6-a si a 9-a, prima fiind stabilita in 9 februarie, iar a doua inca in dezbaterea EHF , plus disputa cu Podravka, din etapa a 4-a, nici ea programata inca.In etapa a 13-a, SCM va juca in deplasare, cu Odense, in 7 februarie.In grupa A, CSM Bucuresti se afla pe locul 4 (11 puncte) si o restanta de disputat. "Tigroaicele" ar fi trebuit sa joace in aceasta etapa la Rostov, dar meciul a fost amanat