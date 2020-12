"Sa ne vedem de lungul nasului". Reactie dura a unui fost selectioner dupa esecul nationalei de handbal cu Ungaria

"Trebuie sa ne vedem lungul nasului. Nu mai avem pretentii la medalii nici in handbalul feminin", a fost concluzia lui Radu Voina, la DigiSport."Vad ca Federatia nu are niciun comentariu de facut. Nu au nicio idee de ce se intampla. Principala cauza e numarul extrem de mare de jucatoare straine din campionat. Ale noastre unde sa mai joace? Nu am nimic cu strainele, dar Federatia ar trebui sa faca ceva, sa puna niste reguli", a mai spus antrenorul.Citeste si: Messi contra Neymar in optimile de finala ale Ligii Campionilor. Programul complet