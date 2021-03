10 martie 1974 - Povestea celui de-al patrulea titlu mondial cucerit de Romania la handbal masculin

A opta editie a Campionatului Mondial de handbal masculin s-a desfasurat in perioada 28 februarie - 10 martie 1974 in Republica Democrata Germana. Echipa Romaniei a castigat titlul mondial dupa ce a invins in finala, dupa un meci viu disputat, echipa gazda, RDG, cu scorul de 14-12.Conform agerpres.ro, activitatea internationala din acel an a fost dominata categoric de cea de-a opta editie a Campionatului Mondial de Handbal Masculin, organizat acasa la principalii adversari ai Romaniei de atunci, care isi doreau o revansa dupa finala memorabila din 1970, de la Paris, cand handbalistii nostri s-au impus in fata celor din RDG cu 13-12, dupa prelungiri. Era, insa, si pentru Romania o problema de onoare sa-si apere titlul de campioana mondiala, pe care il cucerise de trei ori in ultimele patru editii si sa intre in Cartea Recordurilor cu o performanta unica, pana atunci.In mod normal, Romania a beneficiat de statutul de "cap de serie" asupra adversarilor din grupa, Polonia, Spania si Suedia, avand in palmares numai victorii cu acestia. Baietii nostri puteau astfel incepe ceva mai relaxati competitia. Ne-am calificat relativ usor in semifinale, desi Suedia ne-a invins in mod cu totul surprinzator.La 28 februarie 1974, Romania joaca in imensa sala din Schwerin cu Polonia in fata a peste 5.000 de spectatori, care sperau sa pierdem pentru ca echipa lor favorita, RDG, sa scape de cel mai incomod adversar. Inca din primele minute, respectiv minutul 14, era deja 5-0 pentru noi, prin golurile marcate de Birtalan (2), Gatu, Cosma si Tudosie, in timp ce in poarta Cornel Penu era de netrecut. Pana la finalul meciului, ai nostri au castigat aprecierea spectatorilor, care au aplaudat la scena deschisa realizarile tricolorilor. Rezultat final: Romania - Polonia 18-14.Urma jocul cu Spania, care realizase o prima mare surpriza, invingand una dintre favorite, Suedia, la un singur gol: 15-14. Meciul a fost abordat cu maxima seriozitate. Tricolorii stapanesc cu autoritate jocul si castiga la scor: 21-11. Birtalan si Kicsid au inscris impreuna 14 goluri, Gatu a facut un joc care i-a adus porecla de "mare magician al handbalului", Tudosie a dovedit ca este excelent in aparare, iar Cosma deosebit de eficace pe extrema.Cu doua victorii clare in grupa, Romania era practic calificata in grupa semifinala, iar meciul cu Suedia, urma sa fie o simpla formalitate. Dar nu a fost chiar asa. Baietii s-au relaxat si au vrut sa faca spectacol, in timp ce scandinavii - campioni mondiali in 1954 si 1958, isi jucau ultima carte a calificarii. Intreaga echipa a Romaniei a jucat confuz in acest meci. Totusi, explicatia era simpla: eram deja calificati in semifinale si jucatorii s-au relaxat nepermis de mult. Si astfel, suedezii au castigat cu 20-18. Echipa Romaniei s-a clasat, totusi, prima in grupa preliminara, datorita golaverajului mai bun, cu 4 puncte, fiind urmata de Polonia - 4 puncte, Suedia si Spania, cate doua puncte.In prima grupa semifinala, Romania urma sa joace cu Cehoslovacia, Polonia si Danemarca. In cealalta grupa semifinala s-au calificat Iugoslavia, RD Germana, URSS si Ungaria. Pentru locurile 9-12 se confruntau: RF Germania, Suedia, Japonia si Bulgaria. Au parasit competitia, locurile 13-16: Islanda, Spania, SUA si Algeria.In primul joc din grupa, urma sa intalnim, la 5 martie 1974, echipa Danemarcei, in marea sala pentru hochei Aissporthale din orasul Halle. Scorul, mai mult decat linistitor: Romania - Danemarca 20-11. Atenti, concentrati si foarte seriosi, baietii fac din nou un joc mare, exceptional chiar in prima repriza, incheiata cu scorul de 9-1. Repriza a doua a fost tot la discretia romanilor, desi apararea nu a mai fost asa de concentrata in joc.A doua zi, sosesc langa echipa, desigur neoficial, cei doi membri ai IHF, Lucian Grigorescu si Ioan Kunst Ghermanescu, care a fost consilier tehnic in perioada de pregatire.A venit si vremea semifinalelor, unde au ajuns cu adevarat cele mai bune echipe din lume. La Berlin joaca RD Germana cu Iugoslavia - finalistele Jocurilor Olimpice de la Munchen (1972), iar la Schwerin, Romania urma sa intalneasca Cehoslovacia, ambele fiind finaliste ale Campionatului Mondial din Franta - 1970. Pentru noi era un meci extrem de dificil. Fosti campioni mondiali, cehii aveau o echipa foarte puternica, ce isi juca practic ultima carte. Dupa ce ne-au studiat in direct si pe film (nu aparusera casetele video), cehii incep surprinzator cu oameni special avansati pentru Birtalan pe stanga si Gunesch sau Kicsid pe dreapta, sperand sa ne anihileze "tunarii".Tactica total gresita, deoarece pe culoarele din spatele celor din avanposturi marele Gatu jongleaza cu mingea, reuseste sa faca un joc magistral pe extreme si sa-i puna in pozitie favorabila de sut pe cei de la semicercul de la 9 metri. Si antrenorii nostri au pregatit o surpriza, prin cele doua schimbari permanente atac-aparare: Gatu si Birtalan in atac, iar Licu si Tudosie in aparare. La 4-0 pentru Romania cehii renunta si se retrag pe semicerc, dar degeaba. Portarul Penu este, in continuare, la inaltime, astfel ca pana la pauza nu primim decat sase goluri (11-6), iar in repriza a doua cam tot atat. Scor final: 20-13.Clasament grupe semifinale: Grupa A - Romania 6 puncte, Polonia - 4 puncte, Cehoslovacia - 2 puncte si Danemarca - 0 puncte; Grupa B - RD Germana - 5 puncte, Iugoslavia - 4 puncte, URSS - 3 puncte si Ungaria - 0 puncte. Ne calificam astfel in finala, urmand sa jucam impotriva est-germanilor.10 martie 1974 - Berlin; Uriasa sala Werner Seelenbinder Halle este arhiplina: 4.500 de oameni s-au inghesuit si au asteptat aproape trei ore sa vada marea finala a Campionatului Mondial de handbal. Conduc partida celebrii arbitri Ovdal si Rodic (Suedia). Romania intra pe teren in urmatoarea formatie: Penu - Gatu, Voinea, Gunesch, Cosma, Tudosie si Kicsid. Vor mai intra pe teren, pe parcursul meciului, Licu, Birtalan si Dan Marin. De partea cealalta, nemtii incep cu Voigt - Ganschow, Prost, Hidebrandt, Bohme, Lakenmacher si Engel. Marele Ganschow trage pe langa poarta jenat vizibil de Licu, care face excelent faza de aparare. E randul nostru sa atacam si Gatu, printr-o fenta depaseste tot, ajunge la semicerc si nu iarta: 1-0 pentru Romania. Bohme tinteste bara, Birtalan plasa: e deja 2-0 pentru noi in minutul 5. In cele 5 minute, Cornel Penu, cel care avea sa contribuie decisiv la victorie, apara doua suturi bomba expediate de uriasul Kahlert. Inalt de doi metri si cantarind peste 100 kg, acesta era marea speranta a gazdelor.Dupa pauza, Penu da semnalul unei mobilizari exemplare, aparand senzational trei suturi bomba de la Bohme si Ganschow. Cedeaza, totusi, la al patrulea sut si scorul se face 7-9. In tabara noastra este un moment de cumpana, iar in tribune optimismul este total. Sala este practic un vulcan, iar publicul isi impinge echipa preferata spre victoria pe care o intrevedeau deja cu totii. Romanii nu cedeaza, iar antrenorii Nedef si Vlase cauta solutii. Gatu, care facuse deja cateva fente de "se ciocneau nemtii intre ei", este anihilat printr-un marcaj extrem de dur. Birtalan este tinut om la om si dublat de alti doi aparatori, iar extremele noastre sunt "scoase in tribuna". Incepuse un adevarat razboi pe teren!In replica, jucam mai mult la semicerc prin pivotul Stockl. Iese la rampa si al doilea inter, Kicsid, prin care egalam. Apararea RDG, meticulos gandita si construita, se clatina. Birtalan, desi marcat om la om, revine cu gol la o aruncare de la 9 m si luam conducerea pentru prima oara, 10-9. Imediat ne distantam la doua goluri prin pivotul Stockl, 11-9. Situatia s-a rasturnat total de la 7-8 la 11-9! Cateva minute bune publicul amuteste, dar isi revine si sustine echipa favorita si mai zgomotos. Echipa germana nu isi mai revine, insa. In minutul 45, scorul este 12-9 si, cu 9 minute inainte de final, conducem cu 13-10. De acum victoria nu ne mai putea scapa si stim sa tinem si de minge. Profitand de panica din randurile echipei adverse si a celor de pe banca tehnica mai inscriem un gol. Nemtii mai inscriu si ei doua, dar e prea tarziu. Rezultat final: Romania - RDG 14-12. Suntem din nou campioni mondiali!Pentru Romania au jucat: Alexandru Dinca, Cornel Penu (portari) - Liviu Bota, Marin Dan, Mircea Grabovski, Gabriel Kicsid, Mircea Stef, Constantin Tudosie, Stefan Orban, Stefan Birtalan, Adrian Cosma, Cristian Gatu , Roland Gunesch, Ghita Licu, Werner Stockl, Radu Voina . Antrenor: Niculae Nedeff.Clasament golgheteri: Stefan Birtalan (Romania) - 43, Yoji Satohi (Japonia) - 41, Vladimir Maximov (Uniunea Sovietica) - 31.Rezultatele inregistrate de Romania la Campionatul Mondial 1974 RDG:Grupa preliminara - Romania - Polonia 18-14; Romania - Spania 21-11; Romania - Suedia 18-20; Grupa semifinala - Romania - Danemarca 20-11; Romania - Cehoslovacia 20-13;Finala CM - Romania - R.D. Germana 14-12