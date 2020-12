LIVETEXT, de la ora 19.15. Romania - Croatia, la Europeanul de handbal. Doar victoria ne mentine in carti pentru semifinale

LIVETEXT

Pentru Cristina Neagu si compania, partida cu Croatia poate fi considerata o adevarata "finala", tinand cont de felul in care arata clasamentul in urma rezultatelor din prima faza a grupelor.Pe primul loc, cu punctaj maxim (4 puncte), sunt Norvegia si Croatia, urmate de Olanda si Germania (cu cate 2 puncte) si apoi de Ungaria si Romania, ambele fara nici un punct.Ca urmare, considerand Norvegia una dintre cele doua calificate in semifinale din aceasta grupa, Romania e obligata sa invinga Croatia pentru a mai putea spera la un loc in careul de asi al competitiei.Citeste si: Final de martie incendiar pentru fotbalul romanesc. Doua meciuri cu Germania in 48 de ore. Programul nationalei U21 in grupa de la Euro