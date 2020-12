Romania debuteaza joi, cu Germania, la Europeanul de handbal feminin. Programul tricolorelor si sistemul de desfasurare al turneului

Cu lotul lovit de accidentari, testari pozitive si, din nou, cu sperante in capitanul Cristina Neagu , Romania are nevoie de un turneu perfect, pentru a spera la careul de asi si, implicit, la o medalie, conform news.ro.Romania face parte din grupa D si va juca, in ordine, cu Germania (3 decembrie), cu Polonia (5 decembrie) si cu Norvegia (7 decembrie). Tricolorele, repartizate initial la Trondheim, vor evolua la Kolding dupa ce Danemarca a preluat intreaga organizare a turneului, in urma retragerii Norvegiei din calitatea de co-organizatoare, din cauza pandemiei de coronavirus.Joi:Romania-Germania, 19:00, in direct pe Digi Sport 1, Look Sport+ si Telekom Sport 1Sambata:Polonia-Romania, 17:00, in direct pe Digi Sport 1, Look Sport+ si Telekom Sport 1Luni:Romania-Norvegia, 21:30, in direct pe Digi Sport 1, Look Sport+ si Telekom Sport 1Tricolorele, repartizate initial la Trondheim, vor evolua la Kolding dupa ce Danemarca a preluat intreaga organizare a turneului, in urma retragerii Norvegiei din calitatea de co-organizatoare, din cauza pandemiei de coronavirus.In celelalte grupe joaca echipele: Franta, Danemarca, Muntenegru, Slovenia (grupa A), Rusia, Suedia, Spania, Cehia (B) si Olanda, Ungaria, Serbia, Croatia (C).Primele trei clasate vor continua in grupele principale, locurile 1-3 din grupele A si B in grupa I, iar locurile 1-3 din grupele C si D in grupa principala II, intre 10-15 decembrie.In 18 decembrie vor avea loc semifinalele si meciul pentru clasarea finala pe locurile 5-6, iar finalele pentru medalii sunt programate in 20 decembrie.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu, a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Citeste si: Sexy, la plaja, in luna decembrie. Poza in costum de baie cu care tenismena Eugenie Bouchard si-a delectat fanii