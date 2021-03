Calcule infernale. Nationala Romaniei, la o victorie de Olimpiada. La ce ora e meciul decisiv si unde poate fi vazut

Gazdele au dominat galonata reprezentativa scandinava de la un capat la altul al meciului, reusind sa se desprinda dupa pauza, cand au condus si la sase goluri. Pentru invingatoare au marcat Djurdjina Jaukovic 7 goluri, Jovanka Radicevic 6, Andrea Klikovac ( CSM Bucuresti ) 4, Ema Ramusovic 4, Matea Pletikosic 3, Majda Mehmedovic 3, Itana Grbic 1.Golurile formatiei Norvegiei au fost reusite de Malin Larsen Aune 4, Henny Ella Reistad 3, Nora Mork 3, Sanna Charlotte Solberg-Isaksen 3, Marit Rosberg Jacobsen 2, Stine Ruscetta Skogrand 2, Stine Bredal Oftedal 2, Veronica Egebakken Kristiansen 2, Marit Malm Frafjord 1, Kari Skaar Brattset Dale 1.In urma acestui succes, Muntenegru are prima sansa din grupa pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Primele doua clasate la turneul de la Podgorica, la care mai participa si Romania, se vor califica la JO 2020. Romania va intalni sambata Norvegia, de la ora 20.30 , iar duminica va infrunta Muntenegru, de la ora 17.00. Meciurile vor fi transmise in direct la Prima TV.In cazul unei victorii cu Norvegia, Romania obtine matematic calificarea la Jocurile Olimpice. Aproape la fel de valoros este si un egal, caz in care tricolorele vor fi nevoite sa nu piarda cu Muntenegru la o diferenta mai mare de 5 goluri.Calculele se complica insa teribil daca Norvegia invnge sambata Romania, situatie in care decisiva va fi diferenta de goluri. Astfel, un esec la un scor cat mai strans lasa echipei noastre oportunitatea calificarii in urma unei victorii duminica, impotriva Muntenegrului.Norvegia are in palmares doua titluri olimpice, trei mondiale si opt europene.Citeste si: