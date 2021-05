Explicatiile unei rusini istorice. Cum a ajuns Romania sub Kosovo la handbal masculin. Ce spune selectionerul

Tricolorii au fost invinsi, duminica seara, de Muntenegru, scor 23-19, in ultimul meci din grupa 8 preliminara a CE2022, astfel ca au incheiat grupa pe ultimul loc si au ratat turneul final."Am avut doua scenarii favorabile: victoria sau meciul egal, ambele ne-ar fi putut aduce calificarea. Noi ne-am dus in Muntenegru sa castigam, stiind ca ei au avut doua meciuri in patru zile. Am incercat sa pregatim faza defensiva si sa profitam de cele doua schimbari pe care ei le-au propus ca sa marcam goluri pe contraatac si faza a doua, lucru care nu a functionat asa cum trebuie.Apararea a mers bine, dar nu am reusit sa inscriem pe contraatac. Acest lucru ne-a defavorizat, pentru ca pe faza ofensiva nu am reusit sa gasim solutii usoare. Ei au avut o aparare agresiva, ceea ce i-a favorizat si au avut impact pe linia noastra de 9 metri.Echilibrul s-a rupt la inceputul reprizei a doua, pe greselile noastre individuale, care au fost in numar de 18. Toata repriza a doua a trebuit sa fim in urmarire, presiunea a fost pe noi, ar fi trebuit sa nu facem greseli in atacul pozitional", a spus antrenorul Rares Fortuneanu."Calificarea s-a pierdut la cele doua meciuri cu Kosovo. Din pacate, este inca o campanie pentru Campionatul European ratata", a mai spus Fortuneanu. Romania a ratat inca o calificare la un turneu final de Campionat European, la 25 de ani de la ultima participare , cand, in 1996, a ocupat locul al 9-lea. In campania pentru CE 2022, tricolorii au obtinut urmatoarele rezultate: 30-33 si 23-31 cu Suedia, 36-27 si 19-23 cu Muntenegru, 23-23 si 25-30 cu Kosovo.Turneul final va avea loc in Ungaria si Slovacia, intre 13-30 ianuarie 2022.