Cu ele defilam spre Olimpiada. Cine sunt handbalistele care vor sa duca Romania la Tokyo. Turneul de calificare bate la usa

Lotul Romaniei este format din jucatoarele: Dumanska, Dedu, Hosu - portari, respectiv Iuganu, Florica, Neagu, Polocoser, Perianu, Laslo, Buceschi, A. Popa, Pristavita, L. Popa, Moisa, Seraficeanu, Pintea, Ostase, Bacaoanu - jucatoare de camp."Cred ca mereu la echipele nationale cel mai mare inamic este timpul, pentru ca nu este niciodata suficient ca sa faci toate lucrurile asa cum ti-ai dori. Pe de alta parte, nivelul de concentrare care se atinge intr-un interval atat de scurt, cand totul este foarte comprimat, si nivelul de adrenalina, fac sa compensam lipsa timpului. Foarte importanta a fost etapa de pregatire de la finalul lunii februarie, cand am apucat sa ne intalnim, sa ne simtim in teren, sa punem la punct foarte multe lucruri in privinta jocului nostru. Consider ca pentru acest turneu preolimpic acea perioada a fost foarte utila", a declarat Adrian Vasile dupa anuntarea lotului. "Cred ca plusul unei echipe va fi intotdeauna unitatea de grup, dorinta de victorie, responsabilitatea rezultatelor si a numelui pe care Romania il are in handbal. Cred ca avem un mix de jucatoare cu experienta si jucatoare tinere care sunt obisnuite cu competitia la nivel international si cu tot ce presupune stresul competitiei la nivel inalt", a subliniat antrenorul."Nu e usor sa faci lotul unei echipe nationale pentru ca, pe de o parte, sunt jucatoare de valoare in Romania si, pe de alta parte, din pacate, acest an este foarte atipic si scoate cumva din ritm anumite echipe, mai ales cele care nu participa in competitiile europene. In plus, este virusul care pune probleme", a incheiat antrenorul.Inaintea plecarii spre Muntenegru, lotul Romaniei va avea pregatire la Bucuresti in perioada 14-18 martie.Turneul preolimpic va avea loc intre 19-21 martie, iar Romania va juca in grupa 3, cu Muntenegru si Norvegia.In celelalte grupe se joaca astfel:Turneu 1 (Spania) - Spania, Suedia, Argentina, Senegal;Turneu 2 (Ungaria): Rusia, Serbia, Kazahstan, Ungaria.Primele doua clasate la fiecare turneu se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo.