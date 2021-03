"Blat" pentru Olimpiada? Scenariul prin care Romania si Muntenegru merg impreuna la Tokyo. Norvegia tremura

Pentru a se califica, jucatoarele pregatite de Adrian Vasile au nevoie de o victorie la cel putin cinci goluri diferenta, cu conditia ca golaverajul general (inclusiv numarul de goluri inscrise) sa fie mai mare decat al uneia dintre cele doua rivale.Exista si un scenariu in urma caruia Romania si Muntenegru isi pot "uni" fortele pentru a lasa acasa Norvegia si pentru a merge impreuna la Olimpiada. Se va intampla acest lucru daca tricolorele inving astazi Muntenegru cu exact cinci goluri diferenta, dar cu cel putin 30 de goluri marcate (30-25, 31-26 etc.). Sambata, Romania a pierdut confruntarea cu campioana europeana Norvegia, scor 24-29 . Daca ar fi invins, ar fi obtinut de atunci calificarea.In prima zi a grupei, vineri, Muntenegru a produs surpriza si a invins favorita la calificare, Norvegia, cu 28-23, astfel ca dupa doua zile, Muntenegru si Norvegia au cate 2 puncte, iar Romania 0.Grupele 1 si 2 preolimpice au urmatoarea componenta: grupa 1 (in Spania) - Spania, Suedia, Argentina, Senegal; grupa 2 (Ungaria): Rusia, Serbia, Kazakhstan, Ungaria.Rezultatele de vineri in aceste grupe sunt Kazakhstan - Ungaria 19-46, Rusia - Serbia 29-24 si Spania - Suedia 28-28, iar sambata s-au jucat Serbia - Ungaria 23-31 si Suedia - Argentina 34-21, ultima disputa a zilei fiind intre Rusia - Kazakhstan.Primele doua clasate in fiecare din cele trei grupe se vor califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Nationala Romaniei a participat de patru ori in istoria sa la Jocurile Olimpice, cu urmatoarele clasari: locul 4- in 1976, locul 7 - 2000, locul 7 - 2008, locul 9 - 2016. Cristina Neagu , capitanul nationalei tricolore, a participat la editiile JO din 2008 si 2016.Citeste si: