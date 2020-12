Nationala feminina de handbal a pierdut cu Norvegia la Euro, dar si-a recastigat sperantele. Tricolorele s-au predat in ultimele 15 minute

Timp de 45 de minute, adica trei sferturi din meci, Romania a jucat de la egal la egal cu mult mai valoroasa sa adversara, insa Cristina Neagu si colegele sale n-au reusit sa tina pasul pana la final, Norvegia impunandu-se la o diferenta de scor mincinoasa, 28-20.Cu sperantele recastigate in ceea ce priveste evolutia de ansamblu, Romania va juca acum in grupele principale ale competitiei, dar va porni cu 0 puncte, in urma esecurilor cu Germania si Norvegia. Tricolorele se vor intalni cu cele trei echipe calificate din Grupa C, din care fac parte Croatia, Serbia, Ungaria si Olanda.Desfasurarea LIVE a meciului:*Scor final 28-20 pentru Norvegia, nationala noastra predandu-se in ultimele 15 minute ale meciului.*Cu 10 minute inainte de final, Norvegia pare sa se fi desprins decisiv, 23-19. Romania a ratat doua aruncari de la 7 metri la rand.*16-15 pentru Romania in minutul 40.*A inceput repriza secunda, iar egalitatea se mentine, 14-14.*13-13 la pauza, cu doua goluri spectaculoase marcate de Eliza Buceschi. Tricolorele evolueaza la capacitate maxima,*Prima repriza excelenta pentru Romania, care revine inca o data pe tabela, 12-11 pentru Norvegia.*Norvegia apasa din nou pedala de acceleratie, 12-8.*Tricolorele egaleaza, 8-8.*Startul echilibrat a fost rupt prima data de norvegience, care s-au desprins la 8-5, de la 5-5.*Partida a inceput bine pentru Romania, care conduce cu 2-1, dupa ce Norvegia a deschis scorul.Citeste si: Grupa de cosmar pentru Romania in preliminariile Campionatului Mondial 2022. Ne batem pentru calificare cu o fosta campioana mondiala