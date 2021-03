Romania a scapat de o adversara la turneul preolimpic de handbal feminin. Doua din trei nationale vor merge la Tokyo

China a renuntat sa participe la turneul preolimpic 2, din cauza restrictiilor de calatorie impuse in urma pandemiei de coronavirus, astfel ca locul acestei echipe a fost luat Kazahstan, care initial fusese alocata in turneul preolimpic 3, in care joaca si Romania.In turneul 2, organizat in Ungaria, vor participa astfel tara gazda, Rusia, Serbia si Kazahstan. Locul Kazahstanului in turneul 3, alaturi de Muntenegru, gazda competitiei, Norvegia si Romania , trebuia completat de Honk Kong, care si-a declinat prezenta, apoi de Thailanda, care nu a raspuns invitatiei.In aceste conditii, turneul 3 ramane cu doar trei echipe.Programul de la Podgorica este urmatorul:19 martie: Muntenegru - Norvegia;20 martie: Norvegia - Romania;21 martie: Romania - Muntenegru.Primele doua clasate vor obtine calificarea la JO de la Tokyo.La turneul preolimpic 1, gazduit de Spania, vor participa tara gazda, Suedia, Senegal si Argentina.Citeste si: