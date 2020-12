S-a stabilit finala Ligii Campionilor la handbal. Un fost selectioner al Romaniei poate castiga trofeul. Meciuri dramatice in semifinale

In prima semifinala, Barca a trecut de Paris Saint-Germain HB cu 37-32 (18-14), dupa care THW Kiel a castigat dramatic meciul cu Telekom Veszprem HC, demn de o finala, cu 36-35 (18-13, 29-29), dupa prelungiri. PSG , fara Nikola Karabatic (accidentat), dar si fara Luc Steins si Henrik Toft Hansen, ambii testati pozitiv la COVID-19, a facut fata adversarei doar in primul sfert de ora al partidei, in care a condus cu 8-5 si 9-7, dupa care Barca a preluat controlul si la pauza avea un avans de patru goluri, 18-14. Catalanii au dominat si repriza secunda, in care diferenta maxima a fost de sapte goluri, echipa antrenata de Xavi Pascual (fost selectioner al Romaniei) castigand cu 37-32.Pentru catalani, care joaca prima lor finala din 2015, cand au cucerit ultima oara trofeul, au punctat Dika Mem 8 goluri, Aron Palmarsson 6, Ludovic Fabregas 5, Blaz Janc 5, Timothey Nguessan 4, Luka Cindric 4, Aitor Arino Bengoechea 1, Cedric Sorhaindo 1, Kevin Moller 1, Aleix Gomez Abello 2.Golurile campioanei Frantei au fost reusite de Dylan Nahi 9, Nedim Remili 5, Dainis Kristopans 4, Ferran Sole Sala 3, Mikkel Hansen 7, Luka Karabatic 2, Kamil Syprzak 1, Elohim Prandi 1.A doua semifinala, dintre Kiel si Veszprem, a fost una de senzatie, cu rasturnari incredibile de scor si o victorie dramatica a echipei germane. THW, care nu a mai jucat finala din 2014, a controlat prima repriza, in care a condus cu 17-10, iar la pauza a avut 18-14.In repriza a doua, la 22-16 (min. 37), echipa din Kiel a intrat intr-un blocaj, iar Veszprem, finalista de anul trecut, a avut o perioada incredibila, reusind sa rastoarne scorul si sa conduca la o diferenta de patru goluri, 28-24 (min. 51). THW a avut o revenire in forta si a reusit sa reechilibreze disputa, a condus cu 29-28, dar maghiarii au egalat prin Fathy Omar, trimitand meciul in prelungiri dupa ce echipa germana a ratat trei sanse de a incheia conturile.Veszprem a avut 34-32 in finalul primei reprize a prelungirilor, dar Kiel a marcat trei goluri la rand (35-34). Veszprem a egalat, 35-35, dar Ekberg a marcat golul care a facut diferenta, tot el blocand ultima aruncare, a lui Nenadic.Pentru invingatori au inscris Hendrik Pekeler 8 goluri, Niclas Ekberg 7, Sander Sagosen 5, Domagoj Duvnjak 4, Miha Zarabec 3, Steffen Weinhold 3, Rune Dahmke 3, Patrick Wiencek 2, Harald Reinkind 1.Golurile echipei din Veszprem au fost marcate de Vuko Borozan 7, Gasper Marguc 7, Yahia Khaled Fathy Omar 5, Kentin Mahe 4, Mate Lekai 4, Petar Nenadic 2, Andreas Nilsson 2, Dejan Manaskov 2, Jorge Maqueda Peno 1, Rogerio Moraes Ferreira 1.Marti, in finala mica de la Koln, PSG o va infrunta pe Veszprem (19:00), iar in finala mare vor fi adversare Barca si THW Kiel (21:30).Aceasta va fi a treia finala din cea mai importanta competitie intercluburi la masculin dintre Barcelona si TWH Kiel. In 2000, Barcelona se impunea in ambele manse, cu 28-25 si 29-24, iar in 2010, Kiel castiga in ultima act cu 36-34.Citeste si: Marile evenimente sportive ale anului 2021. Olimpiada e in prim plan. Cand si unde vor concura romanii