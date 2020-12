S-au stabilit semifinalistele Europeanului de handbal feminin. Romania, la cea mai slaba clasare din istorie

Rezultatele inregistrate marti sunt:Grupa I: 15 decembrie - Muntenegru - Spania 26-26, Franta - Suedia 35-25, Danemarca - Rusia 30-23.Grupa II: 15 decembrie: Olanda - Romania 35-24, Croatia - Germania 23-20, Ungaria - Norvegia 21-32.Astfel, in semifinale s-au calificat echipele Franta si Danemarca, din grupa I, respectiv Norvegia si Croatia, din grupa II, care vor juca in 18 decembrie (Franta - Croatia si Norvegia - Danemarca). Pentru locurile 5-6 vor juca echipele de pe locul 3 in cele doua grupe, adica Rusia - Olanda, tot in 18 decembrie. Finalele pentru medalii vor avea loc in 20 decembrie.Romania a fost invinsa, marti, de campioana mondiala en-titre, Olanda, si a incheiat pe locul 6, ultimul, din grupa II, cu 0 puncte, si pe locul 12 la general, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor la CE.Rezultatele complete ale Romaniei sunt: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia, in grupa preliminara D, respectiv 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda.Campioana europeana va obtine calificarea directa la CE2022, iar primele patru clasate vor fi, de asemenea, calificate la Campionatul Mondial 2021.La ultima editie a Campionatului European, nationala Romaniei s-a clasat pe locul 4, dupa 20-24 cu Olanda, in finala mica. Chiar inaintea acestei partide, capitanul nationalei tricolore, Cristina Neagu , a suferit o ruptura de ligamente in partida cu Ungaria, ratand lupta pentru medalii la CE.Podiumul editiei din 2018, care a avut loc in Franta, a fost ocupat, in ordine, de Franta, Rusia si Olanda.Detinatoarea recordului de titluri europene este Norvegia, cu 7 medalii de aur.Romania a participat pentru a 13-a oara la Campionatul European, din 14 editii, ratand o singura aparitie, in 2006. In 1998, a obtinut cea mai slaba clasare - locul 11, "depasita" in 2020, iar cea mai buna clasare a fost in 2010, cand a obtinut medalia de bronz. Clasarile complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5, 2018 - 4 si 2020 - 12.Delegatia Romaniei se intoarce in tara miercuri seara, la ora 20.20, cu o cursa aeriana de la Copenhaga.Citeste si: VIDEO Bautura, trabuc si multe pastile. Cat de rau arata Maradona in ultimele zile de viata