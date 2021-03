"S.O.S" catre ministrul Novak. Angajatii Salii Polivalente, protest in timpul antrenamentelor nationalei de handbal. Decesul unui sofer a pus paie pe foc

"S.O.S. ministrul tineretului si sportului! La Polivalenta protestatarii au intrat in sala in timpul antrenamentului lotului national de handbal feminin al Romaniei. Cerem interventia ministrului Eduard Novak! Nepasarea dvs. poate duce si la actiuni care vor afecta sportul", se arata pe site-ul de socializare citat.Imbracati cu veste albe si purtand steaguri cu insemnele Sindicatului National Sport si Tineret, protestatarii au patruns in sala in zona tribunelor batand in tobe si scandand "Demisia".Intr-un comunicat de presa remis, marti, AGERPRES, Sindicatul National Sport si Tineret solicita interventia "imediata a ministrului tineretului si sportului pentru detensionarea conflictului de munca de la Complexul Sportiv National Sala Polivalenta Bucuresti"."Astazi, 16 martie 2021, este a 5-a zi in care a fost declansat un nou protest spontan si salariatii au decis sa intrerupa activitatea. Conflictul dintre angajati si directorul adjunct al unitatii este ireconciliabil, colectivul il acuza pe directorul adjunct de hartuire in forma continuata, limbaj vulgar, comportament indecent, amenintari si injurii permanente.Situatia a degenerat si conflictul a explodat odata cu decesul unui coleg, sofer, in varsta de 58 de ani. Oamenii considera ca exista o legatura directa intre moartea colegului si climatul terorizant de munca instaurat de directorul adjunct", se precizeaza in comunicat."SNST solicita incetarea de indata a exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei de director adjunct detinuta de Clinceanu Stefan Giuseppe la Sala Polivalenta! Ministerul Tineretului si Sportului in consideratia atributiilor pe care le are si a parghiilor de care dispune ca institutie ierarhic superioara are obligatia de a interveni si a solutiona conflictul in cel mai scurt timp.Constatam cu profunda dezamagire ca ministrul Eduard Novak este complet dezinteresat de soarta subordonatilor sai de la Sala Polivalenta, dar si fata buna desfasurare a activitatilor sportive programate in aceasta unitate. In cazul in care nu se va interveni imediat, sindicalistii iau in calcul blocarea tuturor activitatilor, antrenamentelor si competitiilor sportive pana la solutionarea revendicarilor", mai mentioneaza conducerea sindicatului.Nationala feminina de handbal se pregateste pentru turneul preolimpic din Muntenegru, care va avea loc de vineri pana duminica.Citeste si: