Echipa SCM Ramnicu Valcea, surclasata in Champions League. Campioana Europei s-a impus la 17 goluri diferenta

Multipla campioana a Europei a dominat clar jocul, iar scorul a luat proportii odata cu trecerea timpului.SCM Ramnicu Valcea a gasit putine solutii in atac, iar in aparare a facut fata cu greu atacurilor, suferind a sasea sa infrangere in tot atatea meciuri in competitie.Pentru echipa valceana au marcat Evgenija Minevskaja 4 goluri, Mireya Gonzalez Alvarez 3, Jelena Trifunovic 3, Cristina Florica 3, Maren Nyland Aardahl 3, Asma Elghaoui 1, Alicia Fernandez Fraga 2, Corina Lupei 1.Golurile echipei maghiare au fost reusite de Veronica Egebakken Kristiansen 9, Eduarda Amorim Taleska 6, Csenge Reka Fodor 6, Viktoria Lukacs 4, Kari Brattset Dale 3, Stine Bredal Oftedal 2, Estelle Nze Minko 2, Beatrice Edwige 2, Dorottya Faluvegi 2, Anne Mette Hansen 1.Meciul a fost arbitrat de sarboaicele Vanja Antic si Jelena Jakovljevic, iar delegat EHF a fost romanul Constantin Din.In celelalte meciuri din grupa, Buducnost Podgorica a invins-o pe BV Borussia 09 Dortmund cu 31-27, Odense Handbold a surclasat-o pe Podravka Vegeta Koprivnica cu 35-20, iar TSKA Moscova a invins-o pe Brest Bretagne Handball cu 25-24.Clasament:1. Gyori Audi ETO KC 16 puncte (9 jocuri)2. Brest Bretagne Handball 14 p (10 j)3. TSKA 13 p (8 j)4. Odense Handbold 12 p (10 j)5. Buducnost 7 p (8 j)6. BV Borussia 09 Dortmund 2 p (8 j)7. Podravka Vegeta 2 p (7 j)8. SCM Ramnicu Valcea 0 p (6 j)SCM Ramnicu Valcea va juca urmatorul meci pe 17 ianuarie, in deplasare, cu echipa croata Podravka Vegeta Koprivnica.