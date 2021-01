Schimbare la nationala feminina de handbal. Selectionerul a fost demis, Adi Vasile e ca si instalat in functie

Dupa un Campionat European foarte slab pentru tricolore, astazi a venit momentul deciziilor, iar voturile celor 19 persoane din Comisia Tehnica a FRH nu i-au fost favorabile lui Bogdan Burcea."S-a dorit sa se gaseasca solutii pentru apropierea nationalei de Olimpiada. Sedinta s-a facut azi pentru ca tuturor ne-a facut bine sa gandim la rece si sa luam deciziile cele mai bune. Actualul staff tehnic nu va continua la lotul national, au fost 12 voturi impotriva, 5 pentru pastrarea staff-ului si 2 anulate", a precizat Alexandru Dedu, presedintele Federatiei Romane de Handbal.Pentru locul lui Burcea principalul favorit este tehnicianul de la CSM Bucuresti, Adi Vasile, care in decembrie si-a terminat contractul cu nationala Muntenegrului, el obtinand cele mai multe voturi (8) in cadrul comisiei.Varianta unui antrenor care conduce in paralel si prima reprezentativa, si un club, nu este deloc imbratisata de seful FRH."Nu imi place, nu sunt de acord, dar, daca cei din Comisia tehnica asa au hotarat, asa se va face. Pana la finalul saptamanii sper sa ajung la un acord cu un antrenor pentru ca trebuie stabilit staff tehnic, strategie si tot ce este nevoie pentru a fi pregatiti de turneul olimpic", a completat Dedu.Turneul preolimpic bate la usa, iar pana in martie noul selectioner trebuie sa rezolve toate problemele de la echipa."Nu este deloc timp, comisia a dorit sa dea un impuls jucatoarelor, sa schimbe ceva, pentru ca se pot schimba putine intr-un timp atat de scurt" a mai spus Alexandru Dedu.