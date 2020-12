Selectionerul nationalei feminine de handbal, dupa 4 esecuri din 5 meciuri la Euro: "Trebuie sa avem grija de viitor"

"Trebuie sa avem grija de viitorul nostru si de prezenta la turneul preolimpic", a spus Burcea, potrivit site-ului FRH "Mergem mai departe, trebuie sa continuam. Avem alt meci, speram sa avem mai mult noroc. Va fi greu, pentru ca nu avem zi de pauza, este un program greu pentru jucatoare, acum, la final de turneu. Sper ca toate sa termine cu bine turneul. Cat despre program, poate ca nu este cea mai buna decizie care s-a luat pentru sportivi", a mai spus Burcea dupa meciul pierdut in fata Ungariei.Romania a avut mari probleme pe faza de atac, cu un procentaj de doar 53% reusita la aruncari si 15 mingi pierdute in meciul cu Ungaria. Romania va incheia pe ultimul loc (sase) in a doua grupa principala, aceasta fiind cea mai slaba evolutie a nationalei noastre de la editia din 1998, cand s-a clasat pe 11.Cea mai buna jucatoare a echipei Romaniei in meciul cu Ungaria a fost pivotul Lorena Ostase, care a marcat opt goluri: "Am dorit tare mult sa castigam, s-a vazut pe teren, dar ele au fost mai norocoase decat noi in unele momente ale jocului. Vom vedea ce va fi, speram sa jucam mai bine contra Olandei".Portarul Ana Mazareanu a avut o evolutie buna cand a intrat, pe finalul meciului: ''Ne-am dorit foarte mult sa castigam acest meci. Ne-am pregatit foarte bine, dar am facut foarte multe greseli si asta a contat foarte mult in final. Maine (marti, n. red.) e un alt meci, vrem sa ne odihnim si sa castigam''.Autoarea unui gol in partida cu Ungaria, Ana Maria Iuganu, a declarat, la randul sau: ''A fost un meci greu, am intalnit un adversar dificil. Ne-am pregatit, insa nu am avut noroc, am ratat multe lovituri si suntem dezamagite de acest rezultat, dar trebuie sa uitam pentru ca avem foarte putin timp de recuperare si maine (marti, n. red.) trebuie sa fim gata pentru intalnirea cu Olanda''. Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Ungariei cu scorul de 26-24 (13-14), luni seara, la Kolding, intr-un meci din Grupa principala II a Campionatului European de handbal feminin EHF EURO 2020 din Danemarca.Romania va juca marti ultimul sau meci la EURO 2020, contra Olandei, de la ora 17:00.Citeste si: VIDEO Bautura, trabuc si multe pastile. Cat de rau arata Maradona in ultimele zile de viata