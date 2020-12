Selectionerul nationalei feminine de handbal: "Sa fim realisti, ne scufundam". Ce spune despre plecarea sa din functie

"Rezultatul este o consecinta a ce s-a intamplat in ultimii ani la echipa nationala si in handbalul feminin romanesc. Putem lua bun faptul ca niste jucatoare au avut oportunitatea sa se exprime, sa capete mai multa incredere. Trebuie sa privim catre viitor, trebuie facut ceva fata de fetele tinere. Handbalul feminin romanesc a hranit Romania multi ani cu rezultate, dar trebuie sa recunoastem ca, cel putin la acest European, nu am reusit, iar neinspiratia ne-a vaduvit de rezultate. Am incercat din rasputeri", a spus Bogdan Burcea."Ca voi fi eu sau altcineva la nationala, putem oferi solutii. Personal, nu as abandona echipa, nu ma dau la o parte. Dar putem oferii concluzii corecte despre ce ar trebui sa facem pe viitor. Turneul preolimpic si calificarile trebuie considerate obiective intermediare. Handbalul romanesc si nationala trebuie restructurate. Trebuie facuta o strategie urgent. Trebuie sa fim realisti unde suntem, ne scufundam. Nu conteaza ramanerea mea la nationala, nu asta e important, ci ce se va face in urmatoarea perioada. Putem face doar sa redresam corabia, important este ce vom face de acum incolo", a completat Bogdan Burcea.Antrenorul secund al nationalei, Robert Licu, a formulat si el o concluzie dupa acest campionat. "Discutiile sunt de multi ani in urma. E important sa fii inca in elita, asta a fost important aici. Trebuie sa avem o privire de ansamblu si sa vedem unde ne aflam. Sa ne batem pe medalia de aur nu e realist. Suntem la final de contract, decizia nu ne apartine noua, ci federatiei", a spus Licu.Romania a incheiat pe locul 12 la general, cea mai slaba clasare a sa din istoria participarilor, cu o singura victorie in competitie, cu Polonia.Rezultatele complete ale Romaniei sunt: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia, 20-28 cu Norvegia, in grupa preliminara D, respectiv 20-25 cu Croatia, 24-26 cu Ungaria si 24-35 cu Olanda.Romania a participat pentru a 13-a oara la Campionatul European, din 14 editii, ratand o singura aparitie, in 2006. In 1998, a obtinut cea mai slaba clasare - locul 11, "depasita" in 2020, iar cea mai buna clasare a fost in 2010, cand a obtinut medalia de bronz. Clasarile complete: 1994 - locul 10, 1996 - 5, 1998 - 11, 2000 - 4, 2002 - 7, 2004 - 7, 2008 - 5, 2010 - medalie de bronz, 2012 - 10, 2014 - 9, 2016 - 5, 2018 - 4 si 2020 - 12.Citeste si: Pierre Webo, mesaj catre Sebastian Coltescu: "Nu exista loc de scuze". Camerunezul compara rasismul cu pandemia